OM : Géronimo Rulli obtient des soutiens de poids !

Le gardien de but de l’OM, Géronimo Rulli a le soutien du vestiaire après sa bourde face au LOSC lors de la rencontre en Ligue 1.

OM : Géronimo Rulli ne doit pas s’inquiéter

L’OM conserve sa deuxième place au classement en Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat. Les hommes de Roberto De Zerbi ont concédé un match nul face au LOSC ce dimanche au stade Pierre-Mauroy pour le compte de la 32e journée de Ligue 1.

Les Olympiens ont ouvert le score à la 57e minute grâce à l’attaquant algérien Amine Gouiri. Mais ils ont été rattrapés par les Dogues à la 74e minute de jeu grâce à un but de Matias Fernanez-Pardes suite à une erreur du gardien de but Géronimo Rulli.

À voir Classement OL : Lyon chute, la Ligue des champions s’éloigne

Lire aussi : Mercato OM : Une priorité de De Zerbi va signer !

En conférence de presse après la rencontre, Robeerto De Zerbi a pris la défense de son gardien de but. Selon lui, Géronimo Rulli a été très décisif cette saison et a sauvé l’OM dans beaucoup de rencontres. « C’est mon fils et aujourd’hui je suis plus fier de l’erreur. Dans un match ça peut arriver. Ce n’est pas la responsabilité de Geronimo, c’est l’un des joueurs les plus importants et il était très important dans la course à la Ligue des champions, il faut lui donner le crédit de tout ça. On est fier de jouer avec lui dans le but. On est désolé pour le résultat, il nous reste deux matches à jouer. », déclaré Roberto De Zerbi.

Lire aussi : OM : «C’est stupide», De Zerbi dégoûté après le nul à Lille

Géronimo Rulli a aussi le soutien de son compatriote Leonardo Balerdi. « C’est vrai que Gero a fait une petite bêtise mais nous sommes tous avec lui et nous ne lui en tenons pas rigueur. C’est un des gardiens qui touche le plus de ballon donc ça peut arriver à tout le monde les erreurs. Il doit penser au Havre et nous le soutenons à 100 %. », a-t-il dit.

À voir Coup de tonnerre PSG : Le Paris SG limoge son entraîneur