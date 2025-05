ASSE : Le message fort de Kilmer Sports avant Reims

L’ASSE joue sa dernière chance dans la course au maintien en Ligue 1 face au Stade de Reims, samedi (21h). Avant cette rencontre cruciale, l’un des responsables de Kilmer Sports Ventures est monté au créneau pour booster les Verts.

« L’avenir de l’ASSE se joue à Reims », le message fort de Fahmy pour booster les Verts

L’ASSE est au bord du précipice. Elle a peu de chances de se maintenir directement en Ligue 1 à deux journées de la fin de la saison. Selon les spécialistes de données statistiques, l’équipe stéphanoise a seulement 5 % de probabilité de remonter de la 17e à la 16e place et ainsi finir en position de barragiste.

La direction, le staff technique et les joueurs de l’AS Saint-Etienne s’accrochent à cet ultime espoir de maintien alors qu’ils ne sont plus maîtres de leur destin.

D’après les informations d’Evect, Huss Fahmy, le vice-président exécutif du football pour Kilmer Sports Ventures (KSV), a passé un message dans le vestiaire avant le match décisif contre le Stade de Reims lors de l’avant-dernière journée de championnat.

« Il a pris la parole en début de semaine devant le groupe, afin de rappeler que l’avenir immédiat du club se jouait dès ce samedi », a appris le média spécialisé. Si l’on en croit la source, l’ASSE a opté pour une « petite » mise au vert avant son départ en Marne prévu le vendredi, l’idée étant de « casser la routine ».

Pour rester en course jusqu’à la dernière journée, les Verts doivent gagner le match contre le Stade de Reims à Auguste Delaune, puis prier pour que le Havre AC et le FC Nantes n’en fassent pas de même respectivement face à l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre.