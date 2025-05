PSG – Inter : Enrique répond à Al-Khelaïfi pour la finale !

Après son président Nasser Al-Khelaïfi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a évoqué la finale de la Ligue des Champions à venir face à l’Inter Milan.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi redoute l’Inter Milan

Vainqueur (3-1) sur l’ensemble des deux rencontres, le Paris Saint-Germain a validé son ticket pour la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Luis Enrique et ses hommes ont rendez-vous le 31 mai prochain à l’Allianz Arena de Munich pour défier l’Inter Milan pour le titre suprême.

Désormais à un match de rentrer dans l’histoire du football français et mondial, le Paris Saint-Germain devra toutefois rester concentré et se méfier du club italien, finaliste malheureux en 2023 face à Manchester City. C’est le message lancé par Nasser Al-Khelaïfi après la rencontre de mercredi soir.

« On l’a fait en plus devant nos supporters, ce n’était pas le cas la dernière fois. C’est magnifique. Mais on n’a pas fini, il faut le dire, il reste un match très important encore à disputer. On peut célébrer ce soir », a déclaré le président du Paris SG. Un message reçu 5 sur 5 par son entraîneur.

Luis Enrique : « L’Inter Milan est déjà prêt pour ce genre d’événement »

Après avoir éliminé successivement Manchester City, Liverpool, Aston Villa et Arsenal FC, le PSG s’est qualifié pour la deuxième finale de la Ligue des Champions de son histoire. Pour cette dernière marche avant le sacre continental, l’équipe parisienne va devoir affronter l’Inter Milan, tombeur du FC Barcelone en demi-finale.

À trois semaines de ce rendez-vous historique, Luis Enrique est conscient que son homologue Simone Inzaghi et ses garçons ne feront pas le déplacement à Munich pour faire de la figuration. À l’instar de son président Nasser Al-Khelaïfi, le coach du PSG sait que les Nerazzurri sont un adversaire redoutable, expérimenté et armé pour la gagne.

« C’est leur deuxième finale en trois ans. Une équipe déjà prête, très peu modifiée, avec une grosse mentalité », a annoncé Luis Enrique, qui note que l’ancien club d’Achraf Hakimi est aussi redoutable avec le ballon que sans. « Ils ont montré un niveau exceptionnel contre Barcelone. Leur expérience est réelle, et pas seulement liée à l’âge de leurs joueurs. C’est un club qui a gagné trois Ligues des champions », a ajouté Luis Enrique.

