Champions League : L’insolent jackpot du PSG avant la finale

Grâce à ses deux succès consécutifs face à Arsenal FC, le PSG disputera la finale de la Ligue des Champions le 31 mai prochain. Et avant même d’en découdre avec l’Inter Milan à l’Allianz Arena, le club de Nasser Al-Khelaïfi est déjà assuré d’empocher un important chèque.

Avant la finale, c’est le PSG amasse le plus de gains distribués par l’UEFA

Le Paris Saint-Germain n’a même pas encore foulé le sol allemand pour disputer la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal FC, mais le collectif entraîné par Luis Enrique s’est déjà distingué comme le grand gagnant financier de cette édition de 2024-2025. Finalistes pour la deuxième fois de leur histoire de la plus prestigieuse des compétitions européennes en club, les Parisiens ont déjà récolté 137,917 millions d’euros, selon les renseignements obtenus par le journal L’Équipe.

Ce qui représente un montant légèrement supérieur aux 136,627 millions d’euros de leur adversaire italien en finale. La différence de plus d’un million d’euros s’explique par un pilier « valeur. » C’est une combinaison des anciens piliers « part de marché » (valeur du marché du pays) et « coefficient » (coefficient individuel du club). Toujours selon la même source, ce montant n’inclut pas la billetterie, qui a elle aussi bien rempli les caisses du PSG.

Le quotidien sportif rappelle que le club de Nasser Al-Khelaïfi a empilé les primes à chaque étape de la compétition : 18,62 M€ pour participer, 17,57 M€ liés aux performances en phase de groupes, puis 11 M€, 12,5 M€ et 15 M€ pour les qualifications respectives en huitièmes, quarts et demi-finales. La qualification en finale a rapporté 18,5 M€ supplémentaires, et une éventuelle victoire offrirait un chèque supplémentaire de 6,5 millions d’euros.

À cela, il faudra ajouter 4 millions d’euros pour la future participation à la Super Coupe de l’UEFA, et les chiffres grimpent encore pour les Rouge et Bleu. L’Équipe précise toutefois que le vrai bonus du PSG provient des droits télés et marketing reversés par l’UEFA et qui représentent 34 millions d’euros, ainsi que 11 millions d’euros liés au coefficient UEFA du club sur la dernière décennie. Avant même la finale de la Champions League contre l’Inter Milan à Munich le 31 mai, c’est le Paris SG qui a amassé le plus de gains distribués par l’UEFA, d’après RMC Sport.