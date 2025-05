L’incroyable geste d’Al-Khelaïfi avant la finale PSG – Inter

Le PSG met toutes les chances de son côté pour sa seconde finale de la Ligue des Champions. À trois semaines du choc contre l’Inter Milan, Nasser Al-Khelaïfi, le président des Rouge et Bleu, a annoncé une grande nouvelle en interne.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi offre la finale de la LDC aux salariés du club

C’est Noël avant décembre au PSG. Tout sourire de bonheur après le succès face à Arsenal FC en demi-finales de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a pris la décision de partager cette joie avec l’ensemble des salariés du Paris Saint-Germain. En effet, dans un courrier interne, le président parisien a pris la résolution d’inviter les 600 employés du club à Munich pour assister à la finale de la Champions League contre l’Inter Milan le 31 mai prochain.

Lisez aussi : PSG : Après Nantes, Nasser Al-Khelaïfi pique une vive colère

À voir Crise à l’OL : Textor accuse Aulas, qui riposte sèchement

« Chers collègues, Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour la finale de l’UEFA Champions League masculine. Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle soirée inoubliable pour notre club, il nous reste une dernière étape majeure à franchir à Munich – une étape qui exigera de nous une concentration totale, une détermination sans faille et une unité absolue.

La philosophie et les succès de notre club reposent sur la force de nos efforts collectifs – des joueurs sur le terrain, à notre staff technique, en passant par toutes les équipes de chaque département du Paris Saint-Germain. Nous sommes également fiers d’être une seule et même famille – la famille Paris Saint-Germain – représentant avec fierté Paris et la France sur la plus grande scène internationale.

C’est pourquoi l’ensemble de notre personnel aura la possibilité d’être aux côtés de notre équipe pour cette mission finale à Munich. Victoriano Melero, le directeur général, et l’équipe de direction reviendront vers vous très prochainement avec les modalités pratiques.

Lisez aussi : Le PSG déjà champion, mais Nasser Al-Khelaïfi plus exigeant

À voir OL : Un cadre absent contre Monaco, Fonseca revoit sa compo

Merci pour tous vos efforts, votre engagement, votre professionnalisme et votre passion pour le Paris Saint-Germain – des qualités qui continueront de nous rassembler et de nous porter dans les semaines à venir, à commencer par la finale de la Coupe de France, dès la semaine prochaine à Paris », a écrit Nasser Al-Khelaïfi, qui espère fédérer toutes les forces autour du PSG pour un sacre historique sur la scène européenne. Et ce n’est pas tout.

Une part des primes des joueurs reversée aux salariés

Outre le déplacement à l’Allianz Arena de Munich pour assister à la finale face à l’Inter Milan, les 600 salariés du Paris Saint-Germain recevront aussi une partie de la prime de performance habituellement réservée aux joueurs, rapporte Sky Sports. Un geste financier de grande valeur saluée en interne par l’ensemble des travailleurs. 🚨 𝗡𝗔𝗦𝗦𝗘𝗥 𝗩𝗔 𝗥𝗘́𝗚𝗔𝗟𝗘𝗥 𝗧𝗢𝗨𝗦 𝗟𝗘𝗦 𝗦𝗔𝗟𝗔𝗥𝗜𝗘́𝗦 𝗗𝗨 𝗣𝗦𝗚 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 ! 🤩



Le président du PSG a annoncé aux salariés du club qu'ils pourront aller à Munich assister à la finale de Ligue des… pic.twitter.com/hvmT1Uhwdc— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 9, 2025

Mais sept jours avant le rendez-vous face à l’Inter Milan, les hommes de Luis Enrique affronteront le Stade de Reims en finale de Coupe de France le 24 mai. La balle est désormais dans le camp du staff et des joueurs.