Classement OL : Lyon condamné à une remontada inespérée

Septième au classement, l’OL peut encore finir plus haut à l’issue des deux dernières journées de Ligue 1. Pour ce faire, il faudra que plusieurs conditions simultanées, notamment deux victoires pour les Lyonnais, soient réunies.

Classement OL : Lyon n’a pas son destin entre les main face à 5 concurrents

Ayant reculé au classement, l’OL n’est plus maître de son destin dans la course au podium de la Ligue 1. L’équipe de Paulo Fonseca a chuté de la 5e à la 7e place à la suite de sa défaite à Lyon face au RC Lens (1-2) dimanche dernier.

L’Olympique Lyonnais est désormais devancé par cinq concurrents directs dans la lutte pour une place qualificative pour la Ligue des champions. Il doit donc batailler durement pour remonter la pente, étant donné que son destin ne lui appartient plus entièrement.

La première condition pour espérer finir sur le podium, synonyme de qualification directe pour la C1, est de gagner son match contre l’AS Monaco, un concurrent direct, ce samedi, puis celui contre Angers SCO, lors de la dernière journée du championnat le 17 mai. Il faudra de surcroît espérer des faux pas de ses adversaires.

Lyon part de loin dans la course au podium

Outre l’ASM (58 points), l’OL (54 points) est engagé dans la course à l’Europe avec l’Olympique de Marseille (59 points), Lille OSC, l’OGC Nice et le RC Strasbourg, qui comptent chacun 57 points. De fait, tous ces concurrents pour les places qualificatives aux coupes d’Europe se tiennent en seulement 5 points, de la 2e à la 7e place du classement. Alexandre Lacazette, capitaine de l’OL

Ce qui pourrait apparaître comme un scénario idéal pour Lyon, car six points sont encore en jeu dans le sprint final de la Ligue 1. Néanmoins, les Gones partent de loin dans cette dernière ligne droite et ne pourront probablement se hisser sur le podium, ou terminer au pied de celui-ci (synonyme de barrage de la Ligue des Champions), qu’en profitant des contre-performances de leurs adversaires.

Ligue des champions : Quitte ou double pour l’Olympique Lyonnais

Concrètement, l’Olympique Lyonnais peut remonter à la 4e place à l’issue de la 33e et avant-dernière journée, en passant devant le RCSA, le Gym et le LOSC. Pour ce faire, il doit impérativement s’imposer à Monaco, et simultanément ces trois concurrents doivent tous s’incliner. Dans ce cas, les Lyonnais les rejoindraient au nombre de points, avec potentiellement une différence de buts plus favorable.

En revanche, l’OL serait éliminé de la course au podium en cas de défaite dans la Principauté ce samedi (21h). Son dernier match contre Angers SCO deviendrait anecdotique dans cette configuration.