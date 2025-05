Mercato OM : Un crack à 0€ s’éloigne de Marseille !

Deux clubs de Premier League s’arrachent une cible prioritaire de l’OM. Le milieu anglais se dirige vers l’Angleterre.

Mercato : L’OM en danger pour une pépite du LOSC

Deux cadors anglais veulent chiper une cible prioritaire de l’OM cet été. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants de l’Olympique de Marseille envisagent de s’attacher les services d’Angel Gomes, le milieu de terrain de 24 ans du LOSC.

Lire aussi : Mercato OM : Un cadre insiste pour Facundo Medina du RCL

À voir Rotation massive au PSG : Le groupe d’Enrique à Montpellier

Le meneur de jeu anglais est en pleine forme à Lille et suscite l’intérêt de de nombreux clubs européens en vue du prochain mercato estival. Cette saison, le crack lillois a déjà fait 20 apparitions toutes compétitions confondues avec les Dogues.

Lire aussi : Mercato OM : le Bayern offre une pépite à De Zerbi !!

En fin de contrat avec le LOSC en juin prochain, Angel Gomes refuse pour le moment de prolonger son bail et se dirige vers un départ libre cet été. Les dirigeants de l’OM, Pablo Longoria et son acolyte, Mehdi Benatia auraient ciblé l’international anglais et s’activent pour le recruter gratuitement. Mais deux formations de Premier jouent les trouble-fêtes.

lire aussi : OM : Jonathan Rowe tranche pour son avenir !

À voir Classement OL : Lyon condamné à une remontada inespérée

Selon les informations de Caughtoffside, Angel Gomes serait sur les tablettes de Manchester United et Tottenham. Les Red Devils auraient entamé des discussions avec l’entourage du joueur pour rapatrier leur ancien protégé. Le technicien du club mancunien, Ruben Amorim, a validé le profil du milieu anglais et insiste pour son retour à Old Trafford. Les Spurs aussi visent le joueur pour renforcer l’entrejeu de l’équipe.

Lire aussi : Mercato : L’OM choperait Angel Gomes au LOSC !

Angel Gomes a aussi la cote en Espagne. Selon les informations de Todofichajes, le FC Barcelone flaire aussi le coup. Les Blaugrana ont entamé des discussions avec l’entourage du joueur et les deux camps auraient même trouvé un accord de principe. L’Atlético de Madrid figure aussi sur la liste des prétendants.