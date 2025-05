ASSE : Le coach de Toulouse FC prévient déjà Eirik Horneland

Après le match nul contre le RC Lens ce samedi, l’entraîneur de Toulouse FC, Carles Martinez Novell s’est déjà penché sur le dernier match de la saison contre l’ASSE. Et le moins que l’on peut dire, c’est le TFC ne compte pas faciliter la tâche au groupe d’Eirik Horneland.

Le Toulouse FC ne fera pas de cadeau à l’ASSE

Grâce à sa précieuse victoire face au Stade de Reims ce samedi (2-0), à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne peut toujours rêver de maintien dans l’élite. Mais il faudra pour cela battre le Toulouse FC le weekend prochain au stade Geoffroy-Guichard et espérer dans le même temps que Le Havre AC, le dernier rival des Verts pour la 16e place, ne s’impose par sur le terrain du RC Strasbourg.

Et alors que tout le peuple stéphanois a repris espoir concernant la possibilité de s’offrir un barrage pour rester en Ligue 1 la saison prochaine, Carles Martinez Novell, le coach du Téfécé, a clairement prévenu l’ASSE : les Violets ne viendront pas en touristes à Saint-Étienne le samedi prochain, même s’ils n’ont plus rien à jouer.

« Les joueurs ont fait preuve d’une belle volonté. On avait toutes les raisons de ne pas combattre comme on l’a fait aujourd’hui, mais l’équipe s’est battue jusqu’au bout et le fera encore à Saint-Étienne », a déclaré Carles Martinez Novell en conférence de presse. Eirik Horneland et ses hommes sont prévenus.