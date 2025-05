Stade Rennais : Beye déniche un phénomène en Bundesliga !

L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye lorgne un buteur en Allemagne pour renforcer le secteur offensif de l’équipe. La direction de Werder Brême ouvre la porte au départ du joueur.

Mercato Stade Rennais : Un buteur allemand dans le viseur du SRFC

Il reste seulement le choc face à l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais va terminer sa saison en beauté. Après un début de saison catastrophique sous la houlette de Julien Stéphan, le club breton a finalement pu assurer le maintien dans l’élite. Jorge Sampaoli qui avait pris les rênes du SRFC après le limogeage de Julien Stéphan n’a pas pu mettre fin à la crise de résultats et a été rapidement remercié.

Lire aussi : Mercato SRFC : Décision au Stade Rennais, Ismaël Koné à l’OM

À voir Mercato OM : Chancel Mbemba a trouvé son prochain club !

Le nouvel entraîneur, Habib Beye a réussi cette mission commando. Désormais, le coach sénégalais et ses dirigeants se concentrent sur le prochain mercato estival. De nouvelles recrues doivent arriver pour renforcer l’effectif de l’équipe. Les Rouge et Noir doivent montrer un nouveau visage la saison prochaine et viser l’Europe. Habib Beye et les dirigeants rennais fouillent un peu partout pour dénicher des joueurs talentueux.

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais frappe un gros coup à l’OGC Nice

Selon les informations de Bild, les pensionnaires du Roazhon Park ciblent un crack en Bundesliga. Ils auraient jeté leur dévolu sur Marvin Ducksch. Cet international allemand évolue actuellement sous les couleurs de Werder Brême et livre de belles performances. Cette saison, il a inscrit 8 réalisations et délivré 10 passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues avec son club. Le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2026, mais il disposerait d’un bon de sortie cet été.

Lire aussi : Mercato SRFC : Une perle du Stade Rennais au RB Leipzig ?

À voir PSG, Ligue des champions : les gros regrets de Kylian Mbappé

Les dirigeants de Werder Brême pourraient le céder si un club dépose une offre alléchante. Selon le site spécialisé Transfertmarkt, la valeur marchande de Marvin Ducksch est estimée à 7,5 millions d’euros. Pour le moment, les dirigeants du Stade Rennais n’ont pas encore entamé des discussions avec les représentants du joueur ni avec les dirigeants de Werder Brême.