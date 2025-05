Mercato : Le Stade Rennais frappe un gros coup à l’OGC Nice

À l’approche de l’été, les regards se tournent déjà vers le mercato. Le Stade Rennais, qui entend bien renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, s’apprête à boucler un gros coup du côté de l’OGC Nice.

Mercato : Le Stade Rennais s’offre un spécialiste de l’OGC Nice

Le mercato ne se joue pas seulement sur les pelouses, mais aussi dans les organigrammes des clubs. Et saison, un transfert discret, mais stratégique attire l’attention : Alexandre Pasquini, expert en analyse vidéo à l’OGC Nice, s’apprête à rejoindre le Stade Rennais pour prendre les rênes du recrutement.

« Après Laurent Bessière, son responsable de la performance, Nice va aussi voir partir à Rennes Alexandre Pasquini, adjoint en charge de l’analyse vidéo. L’ex-Lensois est attendu en Bretagne comme responsable du recrutement », rapporte le journal Le Parisien. Ce départ, couplé à l’arrivée de Loïc Désiré comme directeur sportif, pourrait bien bouleverser la dynamique du club breton.

À bientôt 30 ans, Alexandre Pasquini est l’adjoint « discret et travailleur » en charge de l’analyse vidéo dans le staff de Franck Haise à Nice. Proche collaborateur de l’entraîneur des Aiglons, il a annoncé son départ en interne il y a plusieurs jours, indique le quotidien régional. Passé par Lens entre 2019 à 2024, Pasquini a travaillé chez les Sang et Or avec Florent Ghisolfi, qui s’était appuyé sur ses compétences dans les transferts de Facundo Medina, Jonathan Clauss ou encore Loïc Badé.

À Rennes, il retrouvera le président Arnaud Pouille qui va également faire venir de Nice le responsable de la performance Laurent Bessière. Avec Pasquini à la baguette, le Stade Rennais pourrait surprendre en attirant des joueurs inattendus. Ce changement intervient dans un contexte où le club breton, actuellement 11e du championnat de Ligue 1, cherche à redynamiser son projet sportif. Les supporters bretons, habitués aux coups d’éclat comme l’émergence d’Eduardo Camavinga ou encore Désiré Doué, rêvent d’un renouveau.

