Mercato OL : Le PSG répond à l’appel du pied de Rayan Cherki

En marge de la cérémonie des Trophées UNFP, Rayan Cherki, le milieu offensif de l’OL, a fait un appel du pied au PSG à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. La réponse du club de la capitale n’a pas tardé.

Mercato OL : Rayan Cherki drague ouvertement le PSG

Auteur d’une grande saison avec l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a été élu dans le onze type de la saison 2024-2025 lors des Trophées UNFP. Co-meilleur passeur du championnat avec Bradley Barcola et Maghnes Akliouche, le milieu offensif de 21 ans pourrait faire ses valises pour quitter les rangs de l’OL lors du prochain mercato estival. Et l’international espoir français se verrait bien au Paris Saint-Germain avec ses amis Barcola et Ousmane Dembélé.

« Oh oui, je les connais tous. Ousmane est un bon ami à moi, Bradley aussi, donc forcément, quand on a de bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors », a déclaré Rayan Cherki. Un clin d’oeil aux dirigeants parisiens en vue d’un transfert cet été ? « Je ne sais pas », a répondu avec sourire le natif de Lyon. Après plusieurs tentatives sans suite, le Paris SG va-t-il revenir à la charge pour Cherki dans les semaines à venir ?

Rayan Cherki n’est plus dans les plans du Paris SG

Déjà annoncé partant l’été dernier, Rayan Cherki avait été annoncé tout proche du Paris Saint-Germain avant de se rétracter et de choisir le Borussia Dortmund, qui ne l’avait finalement pas recruté. Avec 12 buts et 19 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues, le protégé de Paulo Fonseca sort d’une nouvelle saison aboutie et forcément, ses statistiques attisent l’intérêt de plusieurs clubs. Cherki il veut tellement rejoindre Le PSG il se cache même pas pic.twitter.com/UGJWWvzcfp— 𝙏𝙤𝙙𝙞𝙗𝙚𝙖𝙪 🇸🇳 (@La_Melooow) May 11, 2025

Mais pas forcément le PSG. En effet, selon les informations obtenues par le journal Le Parisien, bien introduit dans les couloirs de la Factory, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’auraient pas oublié le revirement de Rayan Cherki, qui avait planté le Paris SG l’été dernier alors qu’un accord avait été trouvé entre les deux parties pour un transfert qui devrait rapporter entre 20 et 30 millions d’euros à l’OL.

Une rancune qui rend « quasiment nulles » les chances de voir le partenaire de Corentin Tolisso rejoindre le collectif de Luis Enrique dans un avenir proche. Malgré ses appels du pied, Rayan Cherki ne verrait donc pas le PSG relancer son dossier cet été.

