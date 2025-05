Ligue 1 : Le PSG tient le meilleur joueur africain en France

Depuis 2011, les médias RFI et France 24 décernent le prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 et ayant joué au moins 15 matches sur une saison en championnat. Cette année, l’heureux élu évolue au PSG.

Achraf Hakimi, l’arrière-droit du PSG, est le lauréat du prix Marc-Vivien Foé 2025.

L’un des cadres du collectif de Luis Enrique vient d’ajouter une ligne prestigieuse à son palmarès et confirme encore un peu plus la domination du PSG en Ligue 1. Sans grande surprise, Achraf Hakimi a remporté le prix Marc-Vivien Foé 2025, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1. Le latéral droit de 26 ans, auteur d’une grande saison avec 4 buts en 24 matches, devance notamment Evann Guessand (l’OGC Nice) et Habib Diarra (RC Strasbourg).

Titulaire indiscutable dans le système de jeu développé au PSG par Luis Enrique, l’international marocain succède ainsi à Pierre-Emerick Aubameyang au palmarès de ce prestigieux prix et confirme son statut de référence à son poste en France. Un nouveau trophée individuel pour un joueur devenu incontournable au Paris SG. Achraf Hakimi devient le tout premier joueur du PSG à décrocher cette récompense. #PSG #Ligue1McDonalds @EnMaroc #RFI #France24 https://t.co/FeyhLTOa7e pic.twitter.com/lqqCZfL2FK— Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) May 12, 2025

Lors de la remise du trophée, Hakimi a tenu à souligner la valeur symbolique de cette récompense en déclarant : « c’est une fierté pour moi d’entrer dans le cercle des grands joueurs qui ont remporté le Prix. C’est une récompense pour la saison que je fais, pour la saison que le PSG est en train de faire aussi. »

À voir Classement OL : Un mince espoir pour la Ligue des champions

Pour rappel, l’arrière gauche du PSG devient le deuxième défenseur à soulever ce trophée après Chancel Mbemba en 2023, et le quatrième Marocain à l’inscrire à son palmarès, après Marouane Chamakh (2009), Younès Belhanda (2012) et Sofiane Boufal (2016).