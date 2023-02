OM : Avant Annecy, Mbemba fait une demande aux supporters

Publié par Enzo Vidy le 28 février 2023 à 20:00

Présent ce mardi en conférence de presse avant le match de l' OM face à Annecy, Chancel Mbemba a fait une demande aux supporters.

C'est un rendez-vous très important qui attend l' OM demain soir au Vélodrome. Après le fiasco de dimanche dernier face au PSG qui s'est achevé par une défaite 3-0 des Marseillais, la réception d'Annecy en quart de finale de la Coupe de France est la parfaite occasion pour faire oublier la lourde défaite face à l'ennemi parisien.

Cette compétition, que l' OM n'a plus gagné depuis 1989, est devenue l'une des principales obsessions des supporters, qui veulent à tout prix voir leur équipe soulever un trophée à l'issue d'une saison qui répond grandement aux attentes pour le moment.

À 24 heures de cette rencontre, Igor Tudor était présent face à la presse, tout comme Chancel Mbemba, qui a cruellement manqué à ses partenaires 48 heures auparavant face à Paris. Si le défenseur congolais a déclaré qu'il avait félicité l'ensemble de ses coéquipiers malgré la défaite face au PSG, il en a également profité pour faire une demande aux supporters de l' OM.

OM : Chancel Mbemba appelle à la mobilisation des supporters face à Annecy

Après avoir goûté à la furia du Vélodrome le 8 février dernier lors de la qualification face au PSG, il est désormais difficile de s'en passer. Mercredi soir, même si l'adversaire sera nettement moins prestigieux, le public sera à nouveu au rendez-vous puisque 60 000 billets ont d'ores et déjà été vendus, pour le plus grand bonheur des joueurs de l' OM.

Véritable chouchou du public marseillais, Chancel Mbemba a fait passer un message aux supporters lors de la conférence de presse ce mardi après-midi. "Demain on parlera de guichets fermés ? Moi j’en parle maintenant. Je dis merci aux supporters, on a besoin d’eux. Ils nous motivent pour aller chercher les points. Demain, on aura besoin des supporters, on doit aller jusqu’à la fin." Un appel à la mobilisation, auquel devrait très largement répondre les supporters, qui seront nombreux mercredi soir dans l'enceinte du boulevard Michelet.