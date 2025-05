Mercato : Le PSG relance la piste Bruno Guimarães !

Le milieu de terrain Bruno Guimarães est toujours la priorité des dirigeants du PSG. À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, le nom du meneur de jeu brésilien est évoqué au Paris SG.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Bruno Guimarães

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos n’a pas complètement abandonné le recrutement de Bruno Guimarães. Il s’affaire pour convaincre le milieu de terrain brésilien de rejoindre les rangs parisiens cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Bruno Guimaraes dispose d’une clause libératoire fixée à 115 millions d’euros.

Lors du dernier mercato estival, le Paris SG s’est positionné comme un prétendant sérieux pour accueillir l’international brésilien. Le technicien espagnol du PSG, Luis Enrique a validé son profil et était prêt à l’intégrer à son effectif. Mais Bruno Guimaraes est finalement resté à Newcastle et il poursuit son aventure en Premier League.

« Je pense que depuis que j’ai rejoint Newcastle, tout va bien dans ma vie, tant sur le plan professionnel que personnel. Je suis très heureux de jouer parmi les meilleurs dans le meilleur championnat du monde. J’ai absolument l’intention de jouer ici pendant longtemps, mais j’ai aussi d’autres objectifs. Mais c’est quelque chose de plus lointain, je suis vraiment heureux d’être ici dans ce championnat », avait déclaré Bruno Guimaraes en début de saison.

Selon les informations de Foot Parisien, le PSG envisage de revenir à la charge cet été pour s’offrir Bruno Guimaraes. Le roc brésilien est encore en pleine forme. Cette saison, il a disputé 45 rencontres toutes compétitions confondues avec les Mapgies, a inscrit 5 buts et délivré 8 passes décisives. Ses statistiques attisent les convoitises du Paris Saint-Germain et d’autres clubs notamment Manchester City et Al Hilal. Pour le moment, Bruno Guimaraes n’a pas encore pris une décision fixe concernant son avenir.

