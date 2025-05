Mercato PSG : Rodrigo Mora, le nouveau Lamine Yamal à Paris

La direction sportive du PSG veut réaliser un coup de folie lors du mercato estival dans les prochaines semaines. Lamine Yamal, la plus grande convoitise du moment, étant indisponible pour un transfert, Luis Campos a redirigé ses radars vers une autre piste prometteuse.

Mercato : Le PSG veut le portugais Rodrigo Mora

Après l’éclosion de Lamine Yamal au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain s’est rapidement mis en tête de le recruter. Sauf que le Barça n’a rien lâché sur ce dossier et a sécurisé son protégé jusqu’en juin 2026. La valeur marchande de la pépite espagnole est fixée à plus de 180 millions d’euros, comme ce fut le cas pour un certain Kylian Mbappé il y a quelques années.

Cet été, le Blaugrana pourrait même prolonger son contrat pour plusieurs années. Le sachant, le PSG a décidé de changer de cible. Le club de la capitale française s’est lancé sur une autre piste tout aussi intéressante : Rodrigo Mora. Ce joueur offensif est capable de jouer au milieu de terrain comme ailier. Sous le maillot du FC Porto, le Portugais attire les regards des plus grands clubs européens du moment.

Profitant de ses entrées au sein du club portugais, où il a lui-même été directeur sportif, le responsable du football au PSG a pris de précieuses informations sur le dossier Rodrigo Mora. S’il est déjà estimé à 20 millions d’euros sur Transfermarkt, Porto n’envisagerait toutefois pas son départ pour un montant aussi faible.

Rodrigo Mora, pur produit de l’académie de Porto, a mis tout le monde du football d’accord avec son doublé réalisé le 18 avril dernier face à Famalicão (2-1). Le jeune Portugais de 17 ans compte déjà 9 réalisations en seulement 22 matchs de championnat, dont 15 en tant que titulaire. Avec de telles prestations, le Paris Saint-Germain voit en Rodrigo une perle capable de faire des étincelles aux côtés de Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

Le mercato du club parisien a donc de fortes chances de débuter au Portugal, l’un des plus grands viviers de talents en Europe.

