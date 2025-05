ASSE Mercato : Stassin, une décision forte sur son avenir

Lucas Stassin devrait quitter l’ASSE en cas de relégation. Le club ne le garderait pas en Ligue 2. Mais avant de connaître le verdict de la fin de saison, le buteur des Verts a pris une décision concernant son avenir à court terme.

Mercato : Très convoité, Lucas Stassin sur le marché

Recrue estivale de l’ASSE, la plus chère de l’histoire du club stéphanois, Lucas Stassin a satisfait les attentes du club sur le plan individuel. Avec 12 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées en 28 matchs disputés en Ligue 1, il est l’actuel meilleur buteur de l’équipe d’Eirik Horneland. Grâce à ses performances, il a attiré l’attention de plusieurs clubs. Il est donc convoité en France, mais aussi outre-Manche et outre-Rhin.

Transféré de Westerlo KVC en Belgique fin août 2024 contre une indemnité de 10 millions d’euros, l’avant-centre de 20 ans pourrait repartir aussitôt de Saint-Etienne si le club est relégué en Ligue 2. Même en cas de maintien dans l’élite, les dirigeants de Kilmer Sports Ventures (KSV) ne retiendraient pas Lucas Stassin si une offre colossale et inattendue leur était faite cet été. Vu la baisse des droits TV en Ligue 1, la direction des Verts ne pourrait pas résister aux propositions alléchantes qui pourraient arriver pendant le mercato.

Le buteur souhaite pourtant rester à Saint-Etienne

Pourtant, l’international Espoir belge ne souhaite pas quitter l’ASSE après seulement une saison au club. D’après les indiscrétions de Live Foot, il a informé les responsables des Verts de son envie de faire une deuxième saison dans le Forez, afin de poursuivre sa progression, avant d’envisager un éventuel départ.

Toutefois, ce souhait légitime de Lucas Stassin est conditionné par le maintien de l’AS Saint-Etienne dans l’élite, mais également par les offres de transfert qui pourraient arriver sur le bureau de KSV. L’avenir du numéro 11 de l’équipe stéphanoise ne dépend évidemment pas que de lui.

