Mercato ASSE : Briançon et Pétrot se penchent sur leur futur

L’ASSE va prendre d’importantes décisions concernant l’avenir de plusieurs joueurs de son effectif, notamment ceux en fin de contrat en juin 2025. Concernés, Léo Pétrot et Anthony Briançon ont pris les devants pour préparer leur probable départ.

ASSE : Anthony Briançon et Léo Pétrot sur le départ !

L’ASSE va certainement vivre un mercato estival très agité, qu’elle reste en Ligue 1 ou qu’elle soit reléguée en Ligue 2, vu la saison catastrophique des Verts. À une journée de la fin du championnat, ils sont 17èmes et en position de relégable, avec 19 défaites et 74 buts encaissés en 33 matchs.

Un grand ménage se prépare donc à l’AS Saint-Etienne où la plupart des joueurs en fin de contrat devraient quitter le club librement. Ce devrait être le cas de Léo Pétrot, même s’il fait partie des joueurs les plus utilisés cette saison.

Repositionné au poste d’arrière latéral gauche, le défenseur de 28 ans n’a pas toujours été à la hauteur des attentes malgré sa combativité et son état d’esprit irréprochable.

Anthony Briançon est également concerné par les départs, bien que son contrat soit valide jusqu’en juin 2026. Le staff technique de l’ASSE ne compte pas sur lui. Pour preuve, l’arrière central de 30 ans n’a pas joué le moindre match de toute la saison. Le club stéphanois a tenté de lui trouver une porte de sortie pendant le mercato hivernal, mais il n’avait pas trouvé preneur.

Mercato : Les indices d’un départ Briançon et Pétrot se multiplient

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato d’été, Peuple-Vert confirme que Léo Pétrot « semble proche de la sortie ». Il n’a reçu aucune proposition de prolongation de contrat à ce jour, selon les premiers indices de la source.

De plus, le joueur formé à l’AS Saint-Etienne a changé de représentant, en rejoignant l’agence DWMA (Deal With My Agent). Et le média spécialisé voit ce changement comme « un indice supplémentaire qui vient renforcer la thèse d’un départ » de Léo Pétrot.

Anthony Briançon a aussi changé d’écurie, afin de se donner les moyens de trouver un point de chute rapidement, étant donné qu’il est indésirable dans le Forez. Ses intérêts sont désormais défendus par l’agence KEMARI. « Un choix stratégique qui pourrait ouvrir la porte à un départ estival », indique la source.

Pour rappel, ces deux défenseurs ont été des acteurs majeurs de la montée de l’ASSE en Ligue 1 en juin 2024. Briançon était même le capitaine de l’équipe stéphanoise en Ligue 2 la saison dernière.