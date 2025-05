ASSE : Une excellente nouvelle tombe avant Toulouse

L’ASSE reçoit Toulouse FC au stade Geoffroy-Guichard, samedi, lors de la dernière journée de Ligue 1. Avant ce match décisif pour le maintien, les supporters des Verts et le club ont reçu une excellente nouvelle.

ASSE : Geoffroy-Guichard est 3e au classement des stades de Ligue 1

L’ASSE a une dernière chance de se maintenir en Ligue 1 samedi face à Toulouse FC. En plus de recevoir son adversaire au stade Geoffroy-Guichard, l’équipe stéphanoise joue contre une équipe d’ores et déjà assurée du maintien. Ce qui est une bonne nouvelle. Pas seulement cela, il y en a une d’excellente.

Selon une enquête de L’Équipe, l’enceinte de l’AS Saint-Etienne est la troisième au classement des stades où il fait bon vivre lors d’une soirée de Ligue 1. Geoffroy-Guichard recueille 74 points et est juste devancé par le Parc des Princes du PSG (75 points) et le stade Vélodrome de l’OM (76 points).

Ce classement prend en compte dix critères prédéfinis, chacun noté de 1 à 10, pour une note finale sur 100. Il s’agit de l’ambiance et la ferveur, dont le coefficient est doublé, du confort et de la visibilité, de l’accessibilité, de l’expérience économique, de l’offre de restauration, de l’expérience pré et post-match, de l’innovation et de la modernité, de l’histoire et du prestige, de l’environnement et de la propreté.

Sur le premier critère, les détails sont : chants, tifos, impact sonore, taux de remplissage… Et dans ce domaine, il est évident que l’ASSE possède l’un des stades les plus bouillants, comme en témoigne son appellation « Le Chaudron ».

Le stade de Saint-Etienne n’est pas que bouillant, il est facilement accessible et écologique

Cette saison, la moyenne de remplissage du stade Geoffroy-Guichard est de près de 30 000 spectateurs. Lors du derby contre l’Olympique Lyonnais, il y a eu 40 372 spectateurs, ce qui constitue le record d’affluence de la saison pour l’AS Saint-Etienne.

« Le stade Geoffroy-Guichard est l’un des plus chauds de Ligue 1. Mais il doit sa place sur le podium des enceintes du championnat à bien plus que ça, notamment son accessibilité et le soin particulier accordé à l’écologie dans son fonctionnement », a commenté le quotidien sportif pour justifier le rang occupé par l’antre du peuple vert.