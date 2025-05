ASSE : Dernière journée, le Havre met la pression sur Sainté

En lutte avec l’ASSE à distance pour le maintien, le Havre AC ne veut laisser aucune chance aux Verts pour la 16e place de barragiste. L’entraîneur Didier Digard a envoyé un message dans ce sens à l’équipe d’Eirik Horneland.

Lutte à distance entre l’ASSE et le Havre pour la position de barragiste

L’ASSE (17e) souhaite une défaite du Havre AC (16e) à Strasbourg, afin de profiter de ce faux pas pour s’emparer de la position de barragiste, en remportant évidemment son match contre le Toulouse FC. Cependant, l’entraîneur du HAC ne l’entend pas de cette oreille.

Selon lui, si l’AS Saint-Etienne peut bien se permettre de rêver, son rêve sera brisé sur le fil. Didier Digard promet d’aller arracher une victoire face au RC Strasbourg au stade de la Meinau, en Alsace, lors de la dernière journée de Ligue 1, le samedi 17 mai.

Digard à l’ASSE : Le Havre ne compte pas trembler à Strasbourg

Selon le coach havrais, le fait d’être maître de leur destin est un avantage non négligeable, comparativement aux Stéphanois dont le maintien ne dépend pas uniquement d’eux.

« Je préfère être devant, très sincèrement, parce qu’on a notre destin en main », a-t-il déclaré, avant d’envoyer un avertissement à l’ASSE : « Je pense vraiment qu’on a les qualités pour aller faire un résultat à Strasbourg. Il faut se relever parce qu’il nous reste une finale à jouer ».

Au sujet de leur adversaire, Didier Digard pense que l’enjeu de la rencontre devrait sublimer son équipe. « On aura certes un adversaire coriace, qui vise une place européenne et jouera devant son public, mais l’enjeu est tellement important pour nous aussi qu’on ne peut pas se permettre de regarder ça. […] Ce qu’il faut, c’est être fort mentalement, affronter le contexte et être réaliste », a-t-il recommandé aux joueurs du Havre AC.