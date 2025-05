OM Mercato : De Zerbi identifie le successeur de Kondogbia !

Alors que Geoffroy Kondogbia n’exclut pas un départ cet été, l’OM s’active déjà en coulisses pour mettre la main sur un nouveau milieu de terrain polyvalent. Aux dernières nouvelles, Roberto De Zerbi aurait une idée claire du profil recherché.

OM Mercato : Un crack belge à la place de Kondogbia ?

D’après les informations de RMC Sport, l’été pourrait être bien plus agité que prévu à l’Olympique de Marseille. Homme de base du système de Roberto De Zerbi, un cadre songerait notamment à changer d’air à l’issue de la saison : Geoffroy Kondogbia. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, l’ancien joueur de l’Atlético Madrid serait prêt à écouter les offres de transfert après deux saisons passées à Marseille.

Conscient de la situation, l’OM travaillerait en coulisses pour renforcer son effectif. Dans cette optique, le média belge La Dernière Heure rapporte que les dirigeants marseillais seraient prêts à formuler une offre pour Mario Stroeykens. Âgé de 20 ans, le milieu offensif d’Anderlecht pourrait ainsi découvrir la Ligue 1 la saison prochaine.

À un an de la fin de son contrat, l’international belge des moins de 21 ans est encore loin d’une prolongation et le RSCA ne souhaite pas le voir partir gratuitement dans un an. Le site spécialisé Transfermarkt évalue Mario Stroeykens à 14 millions d’euros sur le marché, mais l’OM pourrait négocier un transfert au rabais.

La source belge ajoute même que le natif de Zelik pourrait se laisser convaincre par la possibilité de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine pour dire oui à l’OM. Cependant, Pablo Longoria et Medhi Benatia doivent faire vite pour éviter d’être surpris par la concurrence dans ce dossier. Pour rappel, Stroeykens a disputé 37 matches toutes compétitions confondues cette saison avec un bilan de 4 buts et 6 passes décisives.

