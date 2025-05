ASSE-TFC : Tardieu galvanise les Verts pour le match décisif

Dos au mur, l’ASSE doit impérativement gagner son match contre Toulouse FC, tout en espérant un faux pas du Havre AC lors de la dernière journée. Avant cette confrontation décisive, Florian Tardieu a montré la voie pour atteindre cet objectif.

Le message fort de Tardieu avant ASSE-TFC : « On doit donner tout jusqu’à la dernière minute »

Si l’ASSE remporte son match contre Toulouse FC au stade Geoffroy-Guichard et que le Havre AC est battu ou fait match nul contre le RC Strasbourg, c’est l’équipe stéphanoise qui finirait en position de barragiste au détriment des Havrais.

Avant cette confrontation cruciale avec le Téfécé, Florian Tardieu, cadre de l’équipe d’Eirik Horneland, a rappelé l’enjeu de ce match de la dernière journée et l’objectif que les Verts ne doivent pas perdre de vue.

À voir Mercato PSG : Luis Campos déniche un sniper en Allemagne !

Lisez aussi : ASSE : Le scénario parfait rêvé pour le maintien des Verts

« On est obligés de se battre. Je sais qu’on n’a pas notre destin entre nos mains. Nous sommes dans une position délicate, mais on doit donner tout jusqu’à la dernière minute. On fera les comptes à la fin de la saison », a-t-il recommandé à ses coéquipiers.

Florian Tardieu exprime des regrets, mais ne pense qu’aux barrages

Buteur lors de la victoire de l’AS Saint-Etienne contre le Stade de Reims au stade Auguste-Delaune, samedi dernier, le milieu de terrain de 33 ans a évoqué quelques regrets, mais il avertit que ce n’est pas le moment de penser aux points perdus.

Lisez aussi : ASSE : Une excellente nouvelle tombe avant Toulouse

À voir Mercato OM : Neal Maupay tranche pour son avenir

« On aurait pu faire mieux face à Strasbourg et Monaco, car on avait montré un état d’esprit irréprochable, mais c’est trop tard. Maintenant, il y a un dernier match et on va essayer d’aller au moins chercher ce barrage », a indiqué Florian Tardieu.

Si l’ASSE décroche la 16e place de barragiste, elle affrontera le FC Metz ou l’USL Dunkerque en aller-retour pour tenter de se maintenir en Ligue 1.