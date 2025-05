Mercato : Le Stade Rennais se sépare de Frederic Massara !

C’était un secret de polichinelle. La nouvelle est désormais officielle depuis ce jeudi après-midi. Frederic Massara n’est plus le directeur sportif du Stade Rennais. Le club breton a annoncé la nouvelle à ses supporters.

Mercato : Frederic Massara n’est plus le directeur sportif du Stade Rennais

Moins d’un an seulement après son arrivée, Frederic Massara quitte déjà l’organigramme du Stade Rennais. Le dirigeant italien nommé l’été dernier subit les conséquences du mauvais recrutement et d’une saison très loin des attentes de la direction du club breton. À la veille de la dernière journée de Ligue 1, l’équipe conduite par Habib Beye occupe seulement la 11e place au classement.

D'un commun accord, le SRFC et Frederic Massara ont décidé de mettre un terme à leur collaboration au terme de la saison.



Le SRFC tient à le remercier et lui souhaite le meilleur pour la suite.— Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 15, 2025

« D’un commun accord, le Stade Rennais F.C. et Frederic Massara, nommé le 10 juillet 2024 en qualité de Directeur sportif, ont pris la décision de mettre un terme à leur collaboration à l’issue de la dernière journée de Ligue 1. Le SRFC salue son engagement durant ces onze derniers mois et souhaite à Frederic, dont le professionnalisme et la personnalité ont été appréciés de tous, le meilleur pour la suite de sa carrière », écrite le Stade Rennais dans un communiqué publié sur ses canaux officiels.

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, Arnaud Pouille, le président du SRFC, réorganise ainsi sa structure dirigeante. Pour le moment, aucun successeur n’a encore été officialisé, mais selon plusieurs sources concordantes, Loïc Désiré, le responsable du recrutement du RC Strasbourg depuis 2014, récemment libéré de ses fonctions, serait le grand favori pour le poste.