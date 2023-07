Le RC Strasbourg envisagerait de recruter un ailier de l'OGC Nice, qui n'a pas obtenu le temps de jeu souhaité la saison dernière.

Mercato OGC Nice : Billal Brahimi pour renforcer l'attaque du RCSA

Le RC Strasbourg cherche désespérément à lancer son mercato. Sans aucune arrivée depuis l'ouverture du marché, le RCSA commence à montrer le bout de son nez. Après la piste Romain Faivre, c'est Billal Brahimi qui serait sur les tablettes de Loïc Désiré, responsable du recrutement au RCSA, d'après Foot Mercato.

L'ailier de l'OGC Nice, bien que prometteur, n'a pas eu le temps de jeu escompté chez les Aiglons, malgré quelques coups de génie dont il gratifie de temps en temps. Évalué à 7 millions d'euros, il est sous contrat jusqu'en 2026 avec le Gym, mais pourrait s'envoler vers de nouveaux horizons cet été. Et pourquoi pas partir tout droit vers l'Est de la France, où une place de titulaire l'attend. Mais d'autres écuries italiennes, espagnoles et anglaises suivraient attentivement la situation du joueur.

L'été commence mal à Strasbourg

Le RC Strasbourg a besoin de renforts. 11e attaque et 13e défense du championnat la saison dernière, le club alsacien a besoin d'améliorer son effectif dans plusieurs secteurs. D'autant que le mercato du RCSA commence avec plus de départs potentiels que d'arrivées. Excellent en deuxième partie de saison lors de son prêt à Strasbourg, Morgan Sanson se sentirait barré à Aston Villa et se verrait bien rester en Ligue 1.

Mais une prolongation à Strasbourg semble impossible depuis que Lille s'est positionné sur le joueur. Le RCSA risque donc de perdre l'un de ses maîtres à jouer, quelques jours après le départ d'un taulier historique du club, Dimitri Liénard. Le défenseur central Alexander Djiku devrait également quitter l'Alsace. En fin de contrat depuis le 1er juillet, il étudie actuellement plusieurs options. Le LOSC, Besiktas, Fenerbahce et Nottingham Forest seraient intéressés. L'hypothèse d'un nouveau contrat avec Strasbourg pour l'international guinéen semble donc compromis. Dans le sens des arrivées, seul le nouvel entraîneur Patrick Vieira a été annoncé.