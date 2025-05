Justice : La Cour de Cassation déboute Ben Arfa face au PSG

Écarté du PSG en 2017, Hatem Ben Arfa accusait son ancien club de harcèlement moral. Après plusieurs années de procédure judiciaire, la Cour de Cassation a rendu son verdict ce jeudi.

Fin de parcours judiciaire pour Hatem Ben Arfa contre le PSG

Défaite pour Hatem Ben Arfa. Alors qu’il avait poursuivi le Paris Saint-Germain pour « harcèlement moral », l’ancien milieu offensif, qui avait obtenu 100.000 euros, une somme correspondant à un rappel de salaire et à une prime d’éthique suite à une condamnation en appel aux prud’hommes en mars 2023, a été débouté par la Cour de cassation.

L’ancien attaquant du Stade Rennais réclamait 7,7 millions d’euros après sa mise à l’écart lors de la saison 2017-2018. « Cette décision met un terme définitif à une procédure abusive engagée il y a plusieurs années », a indiqué une source proche du club champion de France auprès de L’Équipe.

D’abord débouté en première instance aux prud’hommes, Hatem Ben Arfa avait obtenu gain de cause de façon partielle devant la Cour d’appel de Paris en mars 2023. Il réclamait 7,7 millions d’euros pour harcèlement moral et avait obtenu 100.000 euros plus un euro symbolique il y a deux ans en appel.

Contacté, le club « se félicite de cette issue », qui clôt « un contentieux ancien » et une procédure jugée « abusive. » Talentueux, mais souvent insaisissable, Hatem Ben Arfa aura connu un passage tumultueux au Paris Saint-Germain entre 2016 et 2018. Écarté du groupe professionnel à partir d’avril 2017, suite à une remarque jugée déplacée envers l’émir du Qatar, l’ancien international français n’a plus jamais rejoué avec le club de la capitale.