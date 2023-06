Alors que le mercato estival a ouvert ses portes il y a maintenant cinq jours, une grosse perte d'argent est confirmée au LOSC.

Mercato LOSC : Lille condamné à verser 510 000 € à Farès Bahlouli

Mauvaise nouvelle pour le LOSC en cette première semaine de mercato estival. À la suite d'une affaire qui remonte à 2018, le club nordiste a été condamné à verser 510 000 € de dommages et intérêts à son ancien joueur Farès Bahlouli, comme le révèle L'Équipe. L'ancien monégasque avait été mis à l'écart par Christophe Galtier, qui l'accusait de ne pas avoir une bonne condition physique à l'époque, avant d'être licencié en 2019 pour faute grave. "Vous ne correspondez plus aux attentes physiques d'un joueur professionnel", avait notamment déclaré le club à son encontre.

Le joueur s'est rapidement défendu, expliquant avoir été humilié par le club à travers différentes scènes, avant de faire appel aux Prud'hommes, où il a donc obtenu gain de cause ce jeudi. Cela rappelle l'histoire entre Hatem Ben Arfa et le PSG, où l'ancien milieu offensif a obtenu gain de cause en mars dernier.

Le LOSC condamné à une amende de 2 millions d'euros pour Rafael Leao

Condamné à payer une amende de 16,5 millions d'euros en février 2022 suite à l'arrivée libre de Rafael Leao en provenance du Sporting, contestée par son club formateur, le LOSC et l'AC Milan, club où l'ailier portugais a récemment prolongé, sont finalement parvenus à trouver un accord pour faire baisser le montant.

En effet, l'AC Milan a décidé de prendre en charge la quasi totalité de l'amende, permettant au LOSC de payer seulement 2 millions d'euros, un montant bien moins conséquent que les 20 millions d'euros annoncés au départ.