Mercato : Le PSG déchire l’offre du Real pour un milieu !

Le Real Madrid s’intéresse à un milieu de terrain du PSG en vue du prochain mercato estival. Les dirigeants du Paris SG posent leur veto pour le départ de leur pépite.

Mercato : Le PSG recale le Real Madrid !

Le Real Madrid veut piocher au PSG cet été pour renforcer son effectif. Les Merengue ont souffert cette saison en championnat d’Espagne et en Ligue des Champions en raison des départs et des blessures de nombreux joueurs. La priorité du président de la Casa Blanca, Florentino Pérez et du nouvel entraîneur, Xabi Alonso est de recruter de nouvelles pépites pour renforcer l’entrejeu et la défense de l’équipe.

Selon les informations de Defensa Central, les dirigeants du Real Madrid flairent un coup au Paris SG. Ils auraient jeté leur dévolu sur le milieu de terrain portugais, Vitinha. L’international lusitanien est en grande forme au club de la capitale. Il participe actuellement aux succès du PSG cette saison. Titulaire indiscutable, le Portugais a déjà disputé 49 rencontres toutes compétitions confondues avec le PSG, a inscrit 7 buts et délivré deux passes décisives. Ses performances attisent les convoitises du Real Madrid qui bouge discrètement les lignes pour le déloger.

Defensa Central indique que Florentino Pérez aurait contacté Jorge Mendes, l’agent du joueur et sonde le terrain pour passer à l’offensive. Le représentant du joueur lui aurait dit que Vitinha est intouchable. Le milieu portugais entre pleinement dans les plans de la direction du club de la capitale et de son entraineur Luis Enrique. Pour le recruter, le Real Madrid devra débourser au moins 130 millions d’euros, une somme que Florentino Pérez ne va pas lâcher pour boucler cette opération.