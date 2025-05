Mercato PSG : Le Paris SG sondé pour une pépite ukrainienne

Le PSG s’active déjà en coulisses alors que le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes. Le club de la capitale a été récemment approché pour une pépite ukrainienne, un jeune milieu de terrain prometteur du Shakhtar Donetsk.

Mercato PSG : Heorhiy Sudakov, un talent ukrainien miroité au Paris SG

À 22 ans, Heorhiy Sudakov s’impose comme l’un des espoirs les plus convoités du football européen. Le milieu offensif du Shakhtar Donetsk, capable d’évoluer en numéro 10 ou en relayeur, suscite l’intérêt grandissant des plus grandes écuries continentales. Dans cette dynamique, son agent Vadim Shabliy multiplie les initiatives pour le propulser vers un championnat de premier plan.

Selon les informations de PSGInside Actu, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs sondés récemment pour une éventuelle arrivée du joueur. Si aucun contact direct n'a encore été établi entre les dirigeants parisiens et le Shakhtar, le dossier est bel et bien sur la table. Le PSG, fidèle à sa nouvelle politique de recrutement axée sur les jeunes à fort potentiel, suit avec attention le parcours de Sudakov.



𝐋𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐬𝐨𝐧𝐝𝐞́ 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐇𝐞𝐨𝐫𝐡𝐢𝐲 𝐒𝐮𝐝𝐚𝐤𝐨𝐯, 𝐬𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝'𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞́𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐫𝐮𝐞



Le marché des transferts est encore loin d’ouvrir ses portes, mais les grandes… pic.twitter.com/7c3cxWAv1i— PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) May 15, 2025

Son profil technique, sa vision du jeu et sa maturité sur le terrain s’inscrivent pleinement dans les orientations sportives du club. Toutefois, à ce stade, Paris n’a formulé aucune offre concrète et se contente d’évaluer les conditions d’un possible transfert.

Une concurrence européenne de haut niveau

L’intérêt du Paris Saint-Germain n’est pas isolé. Liverpool, particulièrement actif sur le dossier depuis plusieurs mois, a déjà engagé des discussions poussées avec le clan Sudakov. D’autres grands noms du continent, comme Manchester City, Arsenal, le FC Barcelone, la Juventus ou encore le Napoli, ont également coché son nom sur leurs tablettes.

Le club napolitain aurait même tenté sa chance cet hiver avec une offre estimée à 30 millions d’euros, refusée par le Shakhtar, qui valorise son joyau bien au-delà. L’avenir de Sudakov pourrait également se dessiner en Serie A. Le principal intéressé ne s’en cache pas :

« J’aimerais jouer en Italie. C’est un pays avec une grande histoire, un football tactique et des fans passionnés », confiait-il récemment. Un message clair adressé aux clubs transalpins, qui pourraient bien profiter de cette préférence pour doubler leurs concurrents dans ce dossier très convoité.