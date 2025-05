Stade Rennais : Bonne nouvelle pour Beye avant l’OM !

Le technicien du Stade Rennais, habib Beye pourra compter sur un groupe presque au complet pour défier l’OM en Ligue 1. Seuls deux joueurs seront absents.

Stade Rennais vs OM : Le point sur le groupe du SRFC

Le Stade Rennais se déplace au stade Vélodrome ce samedi pour affronter l’OM dans le cadre de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Cette rencontre est sans enjeu pou les deux formations. Le SRFC occupe la 11e place au classement et a déjà réussi son maintien dans l’élite. L’Olympique de Marseille quant à lui, conserve sa deuxième place au classement et a validé son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

En conférence de presse avant ce choc, le technicien du Stade Rennais, Habib Beye a fait le point sur ses hommes disponibles pour mener ce dernier combat de la saison. Le groupe du SRFC est presque au complet. Alidu Seidu est toujours forfait. Le défenseur ghanéen a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou lors du match contre le LOSC en clôture de la 12e journée de Ligue 1 et a été opéré.

Habib Beye sera aussi privé de Christopher Wooh. Ce dernier est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Il a été averti lors de la rencontre face au Toulouse FC le 3 mai dernier, la troisième fois en l’espace de 10 matchs officiels. La Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel lui a infligé un match de suspension. Bonne nouvelle, Ismaël Koné, prêté par l’OM jusqu’en fin de saison, sera disponible pour cette affiche. Aucune clause de l’accord n’interdit au milieu de terrain canadien d’affronter son club.