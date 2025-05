Stade Rennais : Habib Beye prend une grande décision !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye annonce l’opération dégraissage cet été. Certains joueurs seront poussés vers la sortie à la fin de la saison.

Stade Rennais : Habib Beye se prononce sur le prochain mercato du SRFC

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026 et sera sur le banc du SRFC la saison prochaine. Arrivé à Rennes en début d’année 2025 en remplacement de Jorge Sampaoli, le Sénégalais a rapidement insufflé une nouvelle dynamique au club breton. Le Stade Rennais qui était en grande difficulté en Ligue 1, a retrouvé sa forme et a réussi le maintien.

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais se sépare de Frederic Massara !

À voir Mercato OM : Balerdi à Marseille, c’est loin d’être terminé

En conférence de presse ce jeudi avant la rencontre face à l’Olympique de Marseille pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1, Habib Beye s’est prononcé sur le prochain mercato du Stade Rennais. L’ancien coach de Red Star veut mettre en place une équipe redoutable la saison prochaine et veut compter sur des joueurs en grande forme et qui ont soif de gagner.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Une pépite a signé (Off)

Certains joueurs vont prendre la porte cet été. « Tous les joueurs qui seront au Stade Rennais la saison prochaine seront des joueurs souhaités, qui ont envie d’être dans ce projet à 200 %. Tous ceux qui seront dans des entre-deux, ils seront amenés à voir ce qu’il peut se passer ailleurs. Mais ils ne seront pas une priorité pour le club. Et ça c’est très clair, c’est affiché par le propriétaire, et ce sera défendu par le coach comme je l’ai fait jusqu’à maintenant. », a déclaré Habib Beye.

Lire aussi : Stade Rennais : Tout est OK pour l’arrivée de Loïc Désiré

À voir Mercato : Le PSG toujours à fond sur ce crack de Ligue 1

Des joueurs indésirables comme Mikayil Faye et Kyogo Furuhashi devront certainement quitter le Stade Rennais lors du prochain mercato estival et se relancer ailleurs.