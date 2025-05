OL : Le bout du tunnel pour Textor et Eagle Football Group ?

Endetté lourdement, le groupe Eagle Football, détenteur de l’OL, pourrait sortir bientôt du gouffre financier. Une valorisation de l’entreprise de John Textor à 2 milliards est annoncée par de gros médias spécialisés en économie.

OL : Eagle Football Group bientôt coté en bourse à 2 milliards de dollars

John Textor, patron d’Eagle Football, le groupe qui détient l’OL en Ligue 1, Botafogo au Brésil, RWD Molenbeek en Belgique et 40 % des parts de Crystal Palace en Premier League, serait sur le point de remettre à flot son entreprise.

City AM, journal économique londonien bien introduit dans le monde de la bourse, il assure que l’introduction en bourse d’Eagle Football Holding est « imminente ». Il indique en plus que le groupe est valorisé à « 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros) ». En effet, John Textor a annoncé depuis plusieurs mois qu’il travaillait à la cotation en bourse de son groupe à New York.

Cette idée est approuvée par le média américain Bloomberg, qui assure que le marché boursier va bien accueillir cette ouverture du capital d’Eagle Football. Ce qui permettrait de relancer le groupe multi-propriétaire de John Textor.

Une entrée imminente avec la vente des parts de Textor dans Crystal Palace

De plus, l’homme d’affaires américain est en passe de toucher un jackpot avec la cession de ses actions de Crystal Palace. Cette information est confirmée par Business US, qui évoque une grosse entrée d’argent pour Eagle Football, en faisant référence évidemment à la vente des parts du club de Premier League et à l’entrée en bourse du groupe.

Pour rappel, la DNCG menace l’OL de rétrogradation administrativement en Ligue 2 si John Textor ne rééquilibre pas les comptes du club rhodanien. Il est également acculé en Angleterre, où Eagle Football Holding était en retard dans la communication de ses derniers résultats financiers.

L’UEFA et la FIFA ont également interpellé le président de l’Olympique Lyonnais sur sa gestion des clubs appartenant à son écurie, dont la dette est évaluée à des centaines de millions d’euros.

