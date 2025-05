Mercato ASSE : Un départ annoncé au sein de la Direction

En marge du mercato d’été de l’ASSE, qui s’annonce mouvementé tant dans le sens des départs que dans celui des arrivées, le départ d’un membre de la Direction du club est annoncé.

ASSE : Le mercato estival commence à s’animer

Le mercato s’annonce animé à l’ASSE à une journée de la fin de la saison régulière. Des pistes sont attribuées au club, alors que les Verts ne connaissent pas encore leur sort en Ligue 1. Relégable avant d’affronter Toulouse FC, samedi, l’AS Saint-Etienne va tenter de décrocher la 16e place, synonyme de barrages.

Parallèlement à cet ultime objectif de fin de saison, le club prépare discrètement le mercato estival. L’intérêt de l’ASSE pour Lamine Sy, en fin de contrat au SM Caen, a été révélé cette semaine.

Mercato : Le départ de Samuel Rustem dans les tuyaux

Du mouvement est également annoncé au sein de l’organigramme du club stéphanois. D’après les indiscrétions de l’Insider GaëlB42, le départ de Samuel Rustem est dans les tuyaux. Il devrait quitter l’AS saint-Etienne à l’issue de la saison. Il pourrait ensuite rebondir en Turquie où il a une touche avec un club à en croire la source. Samuel Rustem devrait quitter le club à l’issue de cette saison

Il semble avoir une "touche" avec un club turc …

Après une saison d’observation, les décideurs de Kilmer Sports Ventures (KSV) envisage de renforcer la Direction sportive et de réaménager l’organigramme de l’ASSE comme le confirme Peuple-Vert. François Soucasse (Directeur général) et Loïc Perrin (Directeur sportif) ne sont pas certains de rester en poste, compte tenu de la saison catastrophique des Verts.

Pour rappel, Samuel Rustem est directeur général adjoint délégué aux activités sportives et Stadium Manager depuis octobre 2019. Il avait occupé précédemment les postes de directeur de l’organisation et de la sécurité, de juillet 2013 à septembre 2015, puis de directeur des opérations et Stadium Manager de septembre 2015 à octobre 2019. Cela fait donc 12 ans qu’il est au service de l’AS Saint-Etienne.

