Mercato ASSE : Le Paris FC fonce sur le buteur des Verts

Alors que l’ASSE est privée de son meilleur buteur en cette fin de saison cruciale, ce dernier est dans le viseur du Paris FC. Fraîchement promu en Ligue 1, le club de la capitale s’est renseigné sur un possible transfert de Lucas Stassin.

Mercato : Le Paris FC se renseigne sur Stassin, le buteur de l’ASSE

Si l’ASSE ne se maintient pas en Ligue 1, elle va perdre Lucas Stassin. Les Verts ne pourront pas conserver l’attaquant recruté à 10 millions d’euros dans leur équipe en Ligue 2. Surtout que ce dernier est très sollicité en Europe, notamment en Angleterre.

En Ligue 1, le Paris FC s’est clairement positionné pour recruter le jeune espoir belge. Selon les informations de RMC Sports, le club promu dans l’élite il y a quelques jours souhaite se renforcer en recrutant Lucas Stassin.

À voir FC Nantes : Kombouaré prépare du lourd contre Montpellier !

Lisez aussi : ASSE-TFC : Tardieu galvanise les Verts pour le match décisif

En attendant l’ouverture officielle du mercato d’été, le PFC est venu aux nouvelles pour le numéro 32 de l’équipe des Verts, à en croire la source. Il s’agit pour l’instant d’une simple prise d’informations, comme l’a précisé le média.

La valeur de Lucas Stassin estimée à près de 28 M€

Recruté par l’AS Saint-Etienne en août 2024 et sous contrat jusqu’en juin 2028, Lucas Stassin est évalué à 27,7 millions d’euros selon l’Observatoire du Football du CIES. Cette saison, il a marqué 12 buts, dont 11 en 2025, et a délivré 5 passes décisives en 28 matchs disputés en Ligue 1.

Lisez aussi : ASSE : Une excellente nouvelle tombe avant Toulouse

À voir Mercato : L’OM fonce sur le meilleur buteur de Serie B !

Blessé depuis le match contre Strasbourg fin 26 avril, il est toujours en rééducation. Absent contre l’AS Monaco et le Stade de Reims, il est encore forfait pour la dernière journée du championnat face à Toulouse FC, samedi (21h) au stade Geoffroy-Guichard.