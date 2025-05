ASSE : Une énorme surprise dans le groupe contre Toulouse

Une surprise est à noter dans le groupe de l’ASSE contre Toulouse FC, samedi (21h). Eirik Horneland a convoqué une recrue estivale disparue de l’équipe depuis le mois de janvier.

ASSE-Toulouse FC : Igor Miladinovic convoqué

L’entraîneur de l’ASSE a convoqué un groupe de 20 joueurs pour le dernier match de la saison régulière de Ligue 1, face à Toulouse FC. Comme annoncé, Lucas Stassin et Augustin Boakye ne sont pas dans le groupe. Absents contre le Stade de Reims, Yvann Maçon et Lamine Fomba sont toujours écartés. Quant à Ibrahima Sissoko, il a été sorti du groupe.

