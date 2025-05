ASSE : Déjà deux renforts pour de probables barrages

L’ASSE devrait compter sur les services de deux joueurs clés du système d’Eirik Horneland, si l’équipe stéphanoise réussit à se qualifier pour les barrages en vue du maintien en Ligue 1.

Lucas Stassin espéré si l’ASSE se qualifie pour les barrages

L’ASSE est privée de son meilleur buteur, Lucas Stassin, en cette fin de saison cruciale pour la course au maintien en Ligue 1. Il n’a pas pris part au match perdu contre l’AS Monaco (1-3) à Geoffroy-Guichard. Il était également absent lors de la victoire des Verts face au Stade de Reims en Marne (0-2).

Ce samedi, l’avant-centre de 20 ans sera également absent contre le Toulouse FC lors de la 34e et dernière journée du championnat 1. En reprise avec le groupe stéphanois, il n’est pas suffisamment remis de sa blessure musculaire pour figurer dans le groupe de l’AS Saint-Étienne.

Néanmoins, Lucas Stassin pourrait faire son retour si les Verts sont admis en barrages. « On verra comment sa reprise évolue, mais avant de penser aux barrages, il faut d’abord se qualifier », a indiqué Eirik Horneland en conférence de presse.

Saint-Etienne : Bouchouari déjà disponible face à Toulouse FC et prêt pour d’éventuels barrages

En attendant l’éventuel retour du buteur belge, l’ASSE a récupéré Benjamin Bouchouari. Remis de son mal de dos, il était resté sur le banc de touche à Reims samedi dernier. Après une semaine pleine d’entraînement, le meneur de jeu marocain est apte pour démarrer le match décisif contre le Téfécé.

« Benjamin a pu s’entraîner cette semaine comme il faut, il a mis de l’énergie. Cela nous donne plusieurs options au milieu de terrain », a fait savoir le coach de l’équipe stéphanoise. « Je sais qu’il a très envie de jouer, mais on doit encore gérer sa préparation physique. […]. On conserve toutes nos options au milieu de terrain. Il y a de la concurrence dans ce secteur de jeu, on a de la profondeur de banc, c’est une chance, c’est un avantage dans l’entrejeu », s’est réjoui ensuite Eirik Horneland.

En plus de Lucas Stassin, l’ASSE pourra compter sur Benjamin Bouchouari en cas de qualification pour d’éventuels barrages, contre le FC Metz ou l’USL Dunkerque.