L’OM va écœurer le Stade Rennais, le groupe et la compo !

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi vient de dévoiler son groupe qui va affronter le Stade Rennais en Ligue 1. Seuls deux joueurs sont forfaits.

OM vs Stade Rennais : Le groupe de Marseille presque au complet

L’OM accueille le Stade Rennais au stade Vélodrome ce samedi pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Cette rencontre est sans enjeu pou les deux formations. Le SRFC occupe la 11e place au classement et a déjà réussi son maintien dans l’élite. L’Olympique de Marseille quant à lui, conserve sa deuxième place au classement et a validé son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

À quelques heures du coup d’envoi de cette rencontre, le technicien de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a dévoilé la liste de ses joueurs retenus pour affronter les Rouge et Noir et terminer la saison en beauté. Le groupe marseillais est presque au complet. On retrouve tous les hommes forts de cette équipe comme Rulli, Leonardo Balerdi, Mason Greenwood, Amine Gouiri et autres.

Bonne nouvelle, Ismaël Bennacer est de retour dans le groupe. Il remplace Valentin Rongier, blessé. Geoffrey Kondogbia est, lui, toujours indisponible en raison des pépins physiques. 📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #OMSRFC



La composition probable de l’OM

Rulli – Garcia, Cornelius, Balerdi, Murillo – Hojberg, Ismaël Bennacer – Rowe, Rabiot, Greenwood – Gouiri.