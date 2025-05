Mercato PSG: Le Bayern lâche une bombe pour Dayot Upamecano

À un an de la fin de son contrat, Dayot Upamecano n’a toujours pas paraphé un nouveau bail avec le Bayern Munich et les rumeurs le rapprochent déjà d’un transfert au PSG. Le club allemand a fait une annonce pour son défenseur central français.

Mercato : Le PSG surveille la situation de Dayot Upamecano

Avec le possible départ de Marquinhos, le Paris Saint-Germain a fait du recrutement d’un défenseur central sa grande priorité pour le mercato estival à venir. Dans cette optique, plusieurs noms de joueurs comme Cristhian Mosquera, Joel Ordonez et Ibrahima Konaté sont évoqués, mais le club de la capitale aurait également les yeux tournés vers Dayot Upamecano.

Lisez aussi : Info Mercato : Dayot Upamecano au PSG ? Une info choc tombe

À voir ASSE-Toulouse : Quitte ou double ? La tension monte à Sainté

À un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, l’international français n’a pas encore prolongé, ce qui attise tout logiquement l’intérêt de plusieurs autres grands clubs européens. Le possible transfert d’Upamecano à Paris aurait une portée symbolique forte. Il signerait le retour en France d’un défenseur confirmé.

Pour Dayot Upamecano, rejoindre le Paris SG représenterait une opportunité de jouer un rôle clé dans un effectif ambitieux, et de s’installer durablement comme un pilier défensif dans le système de Luis Enrique. Sauf que le Champion d’Allemagne ne semble pas encore prêt à se séparer de son roc défensif.

Lisez aussi : PSG Mercato : Tractations sécrètes pour Dayot Upamecano ?

Le Bayern Munich va prolonger Dayot Upamecano

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants du Bayern Munich et les représentants de Dayot Upamecano sont en négociations avancées pour une prolongation de contrat. 🔴⚪️ Bayern director Max Eberl confirms: “Talks over new deal with Dayot Upamecano have been good, yes”. https://t.co/KpqNPgbbZC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2025

Une tendance confirmée par Max Eberl, directeur sportif du Rekordmeister, dans des propos relayés par Fabrizio Romano. « Les discussions avec le joueur pour une prolongation ont été positives, oui », a confié le directeur sportif du club bavarois.

À voir Stade Rennais : Habib Beye fait des choix forts face à l’OM