PSG Mercato : Tractations sécrètes pour Dayot Upamecano ?

Malgré le récent démenti de certaines sources locales, Dayot Upamecano pourrait bien être une option pour le PSG durant le prochain mercato estival. Le Bayern Munich n’y serait pas forcément opposé.

PSG Mercato : Dayot Upamecano poussé vers la sortie ?

Quatre ans après son arrivée en provenance du RB Leipzig contre 42,50 millions d’euros, Dayot Upamecano pourrait quitter les rangs du Bayern Munich cet été. En discussions depuis plusieurs semaines, les dirigeants du club anglais et les représentants du défenseur central de 26 ans ne sont pas arrivés à se mettre d’accord sur les termes d’une prolongation. Et d’après les renseignements du journaliste Georg Holzner, « un transfert de Dayot Upamecano au PSG est envisageable et ne peut être exclu. »

Le spécialiste mercato de Kicker révèle que l’international français serait fortement sollicité par le Paris SG, qui cherche à recruter un défenseur central de calibre international pour remplacer Marquinhos qui pourrait partir cet été. De son côté, le Bayern Munich pourrait se laisser convaincre par un joli chèque pour éviter un départ gratuit dans un an.

Dayot Upamecano au Paris SG pour 50M€ ?

Après avoir fait ses classes à Valenciennes, Dayot Upamecano pourrait revenir en France pour défendre les couleurs du Paris Saint-Germain. Le journal Kicker explique notamment que « les salaires exorbitants de Jamal Musiala, Alphonso Davies et Joshua Kimmich ont eu un impact sur les négociations avec Upamecano, le défenseur s’attend désormais à des conditions similaires pour lui-même. As @kicker has learned from 'several sources', a Dayot Upamecano move to PSG is a possibility and cannot be ruled out. Bayern want to extend the defender's contract. Talks took place several weeks ago, and at one point an extension seemed to be a mere formality, but negotiations… pic.twitter.com/jGVgf5wy5l— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 11, 2025

La situation d’Upamecano complique les plans du Bayern : Dier va partir, Itō est blessé et Kim est autorisé à partir contre une offre raisonnable. » Toutefois, le club de Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas encore fait la moindre offre à ce jour pour un transfert de Dayot Upamecano. Cependant, la source allemande indique qu’un accord pourrait être rapidement trouvé avec le Champion de Bundesliga pour un deal à 50 millions d’euros.