Un mercato XXL pour l’OM : Benatia veut frapper fort cet été

Porté par l’élan insufflé par Roberto De Zerbi, l’OM prépare un mercato d’été à la hauteur de son statut de qualifié pour la Ligue des Champions. Medhi Benatia annonce un été ambitieux, centré sur la stabilité, l’audace et le retour au très haut niveau.

OM : Benatia établit un bilan lucide avec des ambitions affirmées

La qualification directe pour la Ligue des champions, acquise dès la 32e journée grâce à une victoire solide (3-1) au Havre, a marqué le renouveau marseillais. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’OM a retrouvé cohésion, identité et enthousiasme.

En avant-match contre Rennes, Medhi Benatia a dressé un bilan teinté de fierté : « On a eu une saison compliquée… mais l’objectif est réalisé. Il y a beaucoup de fierté aussi d’avoir réussi à inverser la tendance. Ce club mérite la Ligue des champions ».

Désormais, place à l’avenir. Le directeur sportif marocain l’assure : « On va couper une semaine et repartir en faisant une belle équipe. Garder les meilleurs éléments et avoir le maximum de stabilité ».

Renforcer l’arrière, électriser l’attaque

Le chantier est clair : solidifier la défense tout en donnant plus de percussion à l’attaque. Le départ de Lilian Brassier a laissé un vide que le club entend combler : « Il va nous manquer des éléments derrière… Il y aura des discussions pour remettre Kondo au milieu et trouver deux vrais centraux », a-t-il confié.

Côté offensif, Marseille veut des joueurs capables de faire des différences individuelles : « On a envie de porter un peu plus d’un-contre-un, de joueurs capables de provoquer, d’éliminer sur les côtés », a révélé Benatia. Si certaines rumeurs folles, comme celle de Leroy Sané, ont agité les réseaux sociaux, Benatia ne nie pas une politique offensive assumée : « Tous les tops joueurs en fin de contrat, on les a essayés. Ça ne coûte rien de présenter un projet. »

Garder Rabiot, le socle du projet

Adrien Rabiot incarne ce renouveau marseillais. Son rôle central dans la saison n’échappe pas au dirigeant : « Peut-être que sans Adrien Rabiot, tu ne vas pas en Ligue des champions. Il a été monstrueux toute la saison. On va tout faire pour le conserver », a-t-il promis. Au-delà du terrain, c’est aussi l’homme que Benatia loue : « Avant de parler de recrues, ma priorité, c’est de garder Adrien. Humainement, c’est extraordinaire. »

Alors que des rumeurs ont évoqué des tensions internes, Medhi Benatia a coupé court : « Je connais la valeur de notre entraîneur. Il met beaucoup d’émotion, il vit pour son travail… Il va bien avec cette ville et ces gens », a rassuré le dirigeant phocéen. Dans la ferveur du Vélodrome et la chaleur à venir de l’été, l’Olympique de Marseille se tient prêt. Le mercato, déjà en marche, s’annonce spectaculaire. Et Marseille rêve à nouveau en grand.

