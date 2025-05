Mercato : C’est fini entre Antoine Kombouaré et le FC Nantes

Malgré le maintien en Ligue 1, le FC Nantes pourrait avoir un nouvel entraîneur dans les semaines à venir. Antoine Kombouaré ne serait plus dans les plans de Waldemar Kita, le propriétaire du club nantais.

Le sort d’Antoine Kombouaré au FC Nantes semble scellé. Malgré une nette victoire face à Montpellier HSC (3-0) lors de la dernière journée du championnat et le maintien du club en Ligue 1, la direction des Canaris souhaite tourner la page Kombouaré. En effet, selon les informations du journal L’Équipe, les récentes performances du FC Nantes, jugées insuffisantes malgré le maintien, auraient convaincu la famille Kita de mettre un terme à la collaboration avec le technicien kanak.

Le style de jeu et les résultats décevants face à des adversaires directs ont également précipité les réflexions. Toujours selon le quotidien sportif, plusieurs profils seraient déjà à l’étude pour le remplacer. Pierre Sage, libre depuis son départ de l’OL, et Luis Castro, qui a dirigé Dunkerque cette saison, seraient ainsi parmi les premiers noms cités. De son côté, le principal affiche sa volonté d’aller au bout de son engagement avec le FCN.

Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré veut honorer son contrat

Au lendemain du maintien du FC Nantes dans l’élite, Antoine Kombouaré, annoncé sur le départ par plusieurs sources concordantes, a exprimé son désir de poursuivre sur le banc de son club de coeur. Invité exceptionnel de l’émission « Les Grandes Gueules du Sport » ce dimanche matin sur RMC, l’ancien coach du Paris Saint-Germain a réagi aux rumeurs et fait le point sur son avenir.

« J’ai encore un contrat d’un an. J’ai envie de l’honorer », a déclaré le technicien de 61 ans. « J’ai travaillé pour gagner ce contrat. Et en plus, c’est à Nantes, chez moi. Après, je suis dans l’attente de ce que va décider le président (Waldemar Kita), de ce que vont décider les dirigeants. Moi je suis très cash avec les gens dans ma façon de m’exprimer, mais aussi de faire. Je suis là. Si on est content de moi, on continue et si on me dit stop, la vie est belle, la vie continue », a déclaré Antoine Kombouaré.

