FC Nantes : Antoine Kombouaré écarte trois joueurs !

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré ne badine pas en cette fin de cette saison. Le Kanak a écarté trois joueurs pour la réception de Montpellier HSC en Ligue 1.

FC Nantes vs Montpellier : Trois joueurs du FCN écartés du groupe

Le FC Nantes va assurer définitivement son maintien dans l’élite ce samedi lors de la réception de Montpellier HSC pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1. À une journée de la fin du championnat, les Canaris occupent la 15e place au classement, avec seulement deux points d’avance sur Le Havre AC, barragiste. Ils doivent remporter la victoire pour ne pas être surpris si les Havrais battent le RC Strasbourg.

Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré secoue ses hommes pour glaner les trois points face à la lanterne rouge de la Ligue 1. « On ne veut pas s’appuyer sur le fait qu’un nul nous suffit, c’est un piège. On veut garder la même intensité, le même travail offensif qu’on a pu faire sur quelques minutes contre Auxerre. On connait l’importance de ce match, on se prépare tranquillement. On veut gagner notre dernier match, on ne veut pas attendre que Strasbourg batte Le Havre. », a déclaré le Kanak ce jeudi en conférence de presse.

Pour cette rencontre décisive pour le maintien, Antoine Kombouaré a écarté trois joueurs. L’attaquant égyptien Mostafa Mohamed a refusé de disputer cette affiche placée sous le signe de la lutte contre l’homophobie, et est écarté du groupe. Florent Mollet et Tino Kadewere sont aussi écartés et envoyés dans l’équipe réserve.

Florent Mollet est en fin de contrat et partira à la fin de cette saison. Tino Kadewere est quant à lui, mis à la disposition de la réserve en National 3 en raison de ses performances décevantes. Le Zimbabwéen a été dérangé par les pépins physiques cette saison et n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau.