Mercato PSG : Rayan Cherki annonce son départ de l’OL !

À un an de la fin de son contrat avec l’OL, Rayan Cherki pourrait faire ses valises pour quitter son club formateur cet été. Associé au PSG ces derniers jours, le milieu offensif de 21 ans a laissé entendre qu’il pourrait quitter son club formateur.

De passage en conférence de presse ce jeudi, Rayan Cherki s’est exprimé sur son avenir. À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, le meneur de jeu lyonnais ne sait pas encore s’il sera toujours dans le Rhône la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le joueur de 26 ans a enflammé la toile ces derniers jours avec un appel du pied à l’endroit du Paris Saint-Germain.

Mais le club de Nasser Al-Khelaïfi, encore échaudé par son attitude de l’été passé, ne souhaite pas revenir à la charge pour le recruter. Qu’à cela ne tienne. Avec la grosse saison qu’il a réalisée sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, l’international espoir français ne manque pas de courtisan sur le marché des transferts. Rayan Cherki pourrait donc disputer son dernier match avec les Gones ce samedi contre Angers SCO, à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1.

« Je ne sais pas si c’était mon dernier match à l’OL », a déclaré Cherki avant de se montrer encore plus mystérieux. « Ce que je sais, c’est que j’ai tout donné pour ce club. Je suis resté quand d’autres sont partis. Je n’oublierai jamais l’Olympique Lyonnais. Je donnerai tout jusqu’à la dernière minute. Je me prépare à vivre des moments forts en émotions. Je veux juste profiter et donner du plaisir », a ajouté le protégé de John Textor.

Quelques jours après son appel du pied au Paris SG, le natif de Lyon ne se montre pas vraiment rassurant envers les supporters de l’OL. Surtout que de grands clubs européens seraient positionnés pour le récupérer cet été.

Xabi Alonso veut Rayan Cherki au Real Madrid

En cas de transfert cet été, comme cela semble se dessiner, Rayan Cherki devrait quitter la Ligue 1 pour un championnat étranger, selon les renseignements du journal Le Parisien. Plusieurs clubs, évoluant notamment en Premier League, auraient déjà pris des renseignements concernant un transfert cet été.

De son côté, Foot Mercato indique que Xabi Alonso, futur entraîneur du Real Madrid, serait un grand fan de Cherki. L’ancien coach du Bayer Leverkusen pourrait donc pousser Florentino Pérez à se pencher sur ce dossier dans les semaines à venir. Cependant, le portail sportif précise que la tendance n’envoie pas Rayan Cherki à Madrid, mais plutôt vers l’Angleterre.