Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de Juan Foyth !

L’OM fonce sur le champion du monde argentin, Juan Foyth pour renforcer son secteur défensif cet été. Villarreal ouvre la porte au départ de son défenseur.

Mercato OM : Juan Foyth à Marseille cet été ?

L’OM a battu le Stade Rennais (4-2) samedi dernier lors de la 34e et dernière journée du championnat et conserve sa deuxième place au classement. Les Olympiens vont disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions. Après la qualification, les dirigeants phocéens vont désormais se pencher sur le prochain mercato estival afin de recruter de nouveaux joueurs et renforcer l’équipe.

Le technicien de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi insiste depuis quelques mois qu’il a besoin de renforts notamment en défense cet été. C’est d’ailleurs l’une de ses exigences pour rester sur le banc marseillais la saison prochaine. Le président du club, Pablo Longoria et son équipe ciblent un défenseur en Espagne. Selon les informations du spécialiste du mercato, Yacine Youssfi, ils auraient coché le nom de l’Argentin, Juan Foyth.

Le champion du monde 2022 évolue actuellement à Villarreal en Liga. En manque de temps de jeu, il veut claquer la porte lors du prochain mercato estival. Juan Foyth n’entre plus dans les plans de son entraîneur, Marcelino. Cette saison, il a fait seulement 19 apparitions en Liga avec le Sous-marin jaune.

À un an de la fin de son contrat, les dirigeants de Villarreal veulent le vendre pour toucher un joli chèque. Selon le site spécialisé Transfertmarkt, la valeur marchande de Juan Foyth est estimée à 10 millions d’euros. Les pensionnaires du stade Vélodrome sont chauds pour accueillir l’international argentin et le relancer. Pour le moment, les négociations n’ont pas encore commencé.