Mercato : Le PSG prépare un impressionnant coup de balai !

Luis Enrique espère voir débarquer de nouveaux visages pour renforcer son effectif au PSG la saison prochaine. Pour accueillir tout ce monde, il va falloir de la place dans le vestiaire et le Paris SG s’y attèle déjà.

Mercato : Le PSG montre la porte de sortie à plusieurs joueurs

Après une saison intense, marquée par la conquête du titre de champion de France et deux finales de Coupe de France et de la Ligue des Champions à venir, le PSG prépare déjà l’exercice 2025-2026. Luis Enrique et le staff technique souhaitent reconstruire l’effectif autour d’un collectif plus mobile, plus discipliné, en adéquation avec les exigences tactiques de l’entraîneur.

Lisez aussi : Mercato : Un international ivoirien se rapproche du PSG !

À voir FC Nantes : Officiel, Kombouaré dit au revoir à un cadre

Dans cette optique, le PSG souhaite se séparer de plusieurs joueurs pour faire de la place dans le vestiaire. Ainsi, Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Milan Skriniar, Renato Sanches, Carlos Soler ne devraient plus faire partie du groupe du PSG la saison prochaine.

D’après les informations de PSG Inside Actus, d’autres éléments comme Marquinhos, Gonçalo Ramos, Kang-In Lee, Lucas Beraldo et Arnau Tenas pourraient également partir cet été. Arrivé en janvier 2024, Lucas Beraldo a montré du potentiel, mais le défenseur central brésilien pourrait être jugé encore trop tendre pour les standards du club de la capitale.

Lisez aussi : Mercato PSG : Un important départ du Paris SG se confirme !

Un prêt pour gagner en expérience pourrait être envisagé. Toujours selon la même source, Lucas Hernandez lui aussi être appelé à se trouver un nouveau point de chute durant l’intersaison. Le polyvalent défenseur français, dont la régularité physique pose question, pourrait faire l’objet d’un transfert si une belle offre arrive sur les bureaux de Luis Campos, le conseiller sportif du Paris SG. Affaire à suivre…

À voir De Zerbi reste à l’OM, Longoria dévoile son plan mercato