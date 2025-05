Le Stade de Reims lâche une bombe pour la finale face au PSG

À quelques jours de la finale de la Coupe de France contre le PSG, l’entraîneur du Stade de Reims, Samba Diawara, a fait une annonce totalement surprenante devant les journalistes. Explications.

Le Stade de Reims avec une équipe B face au PSG ?

Ce samedi 24 mai au Stade de France, une semaine avant une finale historique de Ligue des Champions face à l’Inter Milan, à l’Allianz Arena de Munich, le Paris SG affronte le Stade de Reims en finale de la Coupe de France, à 21heures. En terminant à la 16e de Ligue 1, le club rémois va devoir affronter le FC Metz, vainqueur de Dunkerque, dans un barrage aller-retour.

Lisez aussi : ASSE : Le Stade de Reims prêt à mettre fin au rêve des Verts

À voir Mercato LOSC : Jonathan David vers la Serie A !

Le match aller est prévu le mercredi 21 mai à Saint-Symphorien, et le retour le jeudi 29 mai à Auguste-Delaune. Face à cet enchaînement inédit, le staff du Stade de Reims pourrait prendre la décision d’aligner une équipe largement remaniée en finale face au PSG. Le maintien en Ligue 1 étant une priorité absolue pour le Stade de Reims comme l’a laissé entendre son entraîneur Samba Diawara.

Lisez aussi : Coupe de France : Reims défie le PSG avec un « tramway »

« Pour moi, elle [la finale] passe au second plan. On a d’abord un match crucial mercredi à Metz, et on verra après », a déclaré le technicien malien dans des propos relayé par le journal L’Équipe. Diawara et son équipe ne sont logiquement pas dans la préparation de la finale de Coupe de France aujourd’hui. Suffisant pour garantir déjà un succès des hommes de Luis Enrique ce samedi ? Réponse dans cinq jours.