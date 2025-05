Mercato OM : C’est décidé pour Mason Greenwood !

Arrivé à l’OM lors du dernier mercato estival, Mason Greenwood est l’une des belles réussites de la saison sous Roberto De Zerbi. La saison terminée, l’Anglais doit prendre une décision sur son avenir, décision déjà connue selon des sources marseillaises.

Sous le maillot de l’OM, le Britanno-Jamaïcain Mason Greenwood, auteur de 21 buts en Ligue 1, est comeilleur buteur du championnat avec Ousmane Dembélé du PSG. Forcément, ses performances plaisent à des clubs de premier plan, y compris en Angleterre, d’où proviennent les premiers signaux d’un possible transfert lors de ce mercato estival.

Sauf que le joueur est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2029 et le club phocéen n’a aucune intention de le laisser partir. L’Olympique de Marseille est en effet qualifié pour la prochaine Ligue des champions. À moins de vouloir faire de la figuration, le club n’a aucun intérêt à vendre un joueur de ce niveau, compte tenu des coûts très élevés du marché pour s’offrir une perle de ce niveau.

Et la bonne nouvelle pour l’OM, c’est que Mason Greenwood penche lui aussi pour une continuité sous le maillot phocéen. Sa famille, surtout son épouse, se plaît dans la cité phocéenne où ils se sentent respectés et aimés. Avec la Ligue des champions à jouer, la ferveur du public marseillais et toute la visibilité que lui confère son statut de meilleur buteur de l’équipe phocéenne valent bien une saison de plus à l’Olympique de Marseille.

Transferts OM : Pas de De Zerbi sans Mason Greenwood

Roberto De Zerbi, prochainement en conclave avec les dirigeants de l’OM, devrait lier son avenir à la qualité de l’effectif à sa disposition pour la saison prochaine. Lui aussi fortement courtisé, il souhaite s’assurer de conserver ses meilleurs joueurs — notamment Adrien Rabiot et Mason Greenwood — et de bénéficier de renforts conséquents durant le mercato estival.

Concernant Mason Greenwood, sa valeur marchande a dépassé son sommet de 2021 où il était estimé à 35 millions d’euros. Grâce à ses prestations sous le maillot du club phocéen, il vaut aujourd’hui 60 millions d’euros. En cas de beau parcours de l’OM la saison prochaine en Ligue des champions, il pourrait viser encore plus haut.

Au cœur des plans de Roberto De Zerbi, qui souhaite lutter le titre de champion de Ligue 1 au PSG la saison prochaine, Greenwood devrait rester à l’OM, sauf en cas d’offre difficile à refuser, proche des 100 millions d’euros.