FC Nantes : Kita déniche un serial buteur en Ligue 2

Après le maintien du FC Nantes en Ligue 1, la direction du club fouille un peu partout pour renforcer l’équipe. Un prolifique buteur de Ligue 2 pourrait débarquer au FCN lors du prochain mercato estival.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne un attaquant en Ligue 2

Le FC Nantes a battu Montpellier HSC lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1 et a réussi son maintien dans l’élite. En grande difficulté cette saison, les Canaris ont atteint cet objectif. Pour mieux démarrer la saison prochaine et ne pas vivre la même situation, les dirigeants du FCN doivent recruter de nouveaux joueurs lors du prochain mercato estival pour renforcer notamment l’attaque de l’équipe.

Lire aussi : FC Nantes : Un club anglais fonce sur Moses Simon !

À voir PSG : Coup de froid pour la piste Cristhian Mosquera ?

Les attaquants Matthis Abline et Mostafa Mohamed n’ont pas répondu correctement aux attentes cette saison. Les dirigeants nantais, Waldemar Kita et son fils Franck Kita seraient en quête d’un buteur capable de peser sur les défenses adverses. Selon les indiscrétions, ils auraient jeté leur dévolu sur le jeune crack français Timothée Nkada qui évolue actuellement sous les couleurs de Rodez en Ligue 2.

Lire aussi : FC Nantes : Officiel, Kombouaré dit au revoir à un cadre

Timothée Nkada est en grande forme et affole les compteurs de but en Ligue 2. Cette saison, il a claqué 17 buts et délivré 5 passes décisives en 32 rencontres toutes compétitions confondues avec son club. Ses performances attisent les convoitises de plusieurs clubs de Ligue 1, dont le FC Nantes, Le Havre AC, l’AS Saint-Étienne et le Stade de Reims.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kombouaré suspendu à la décision de Kita

À voir Mercato OM : C’est décidé pour Mason Greenwood !

La direction du FC Nantes pourrait accélérer le dossier dans les prochaines semaines. Sous contrat jusqu’en 2027, la valeur marchande de Timothée Nkada est estimé à 2 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.