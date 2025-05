FC Nantes : Officiel, Kombouaré dit au revoir à un cadre

L’ailier gallois Sorba Thomas annonce son départ du FC Nantes. Les dirigeants du FCN ont décidé de ne pas le conserver pour la saison prochaine.

Mercato FC Nantes : Sorba Thomas quitte le FCN

Après Saïdou Sow, une deuxième recrue fait ses adieux au FC Nantes. L’ailier gallois Sorba Thomas annonce son départ du FCN à la fin de cette saison. « Merci et au revoir. », a-t-il écrit sur Instagram. Arrivé au FC Nantes lors du dernier mercato estival sous la forme de prêt avec option d’achat, l’international gallois n’a pas entretenu une bonne relation avec son entraîneur Antoine Kombouaré.

Lire aussi : FC Nantes : Ça se précise pour le retour de cet indésirable

À voir De Zerbi reste à l’OM, Longoria dévoile son plan mercato

La tension est montée d’un cran entre les deux hommes lors de la défaite des Canaris contre le Stade Rennais (2-1) en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Sorba Thomas a été éliminé dès la 23e minute par Adrien Truffert qui a ouvert le score pour les Rennais.

Lire aussi : FC Nantes : Antoine Kombouaré écarte trois joueurs !

Visiblement frustré par la performance de son joueur, Antoine Kombouaré l’a remplacé dès la 34e minute de jeu. Un choix qui n’a pas été digéré par Sorba Thomas, qui a quitté la pelouse sans saluer son coach et a regagné directement les vestiaires.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Johann Lepenant déjà sur le départ ?

À voir Stade Rennais : Loïc Désiré montre la porte à deux flops

En froid avec Antoine Kombouaré, Sorba Thomas n’a plus été retenu pour les cinq derniers matchs des Canaris. Les dirigeants du FC Nantes ont décidé de ne pas lever l’option d’achat. L’international gallois a fait 27 apparitions toutes compétitions confondues avec les Canaris, a inscrit un but et délivré trois passes décisives. Il va donc faire son retour à Huddersfield en Angleterre.