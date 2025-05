Mercato OM : Négociations en cours pour une recrue à 0 €

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM s’active en coulisse pour renforcer son effectif et serait en négociations avancées pour s’offrir un milieu du LOSC.

Mercato : L’OM poursuit les négociations avec Angel Gomes

Deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est finalement parvenu à réussir son pari, en se qualifiant directement pour la prochaine Ligue des Champions. Cette qualification est un soulagement pour les dirigeants de l’OM, qui s’activent déjà pour réaliser un mercato ambitieux cet été.

Et si des noms prestigieux comme Wesley Fofana et Aymeric Laporte sont évoqués, l’OM explore également des pistes plus abordables financièrement. L’Equipe assure en effet que les Phocéens ont entamé des négociations avec Angel Gomes, qui a refusé de prolonger son contrat avec le LOSC.

« Après quatre saisons inoubliables à Lille, il est temps pour moi de vous dire au revoir (…) Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et reconnaissant pour chaque moment », a-t-il posté sur son compte Instragam. 🚨 Angel Gomes confirme sur ses réseau sociaux qu’il quittera le LOSC librement après le 30 juin.



Le joueur anglais serait déjà en négociations avec l’OM.#TeamOM #MercatOM | @lequipe pic.twitter.com/W09qclAhYY— ActuOlympien (@ActuOlympien) May 19, 2025

Cette décision est aubaine pour les Marseillais, qui tentent de l’attirer en Provence. L’OM a même déjà transmis à une offre à Angel Gomes en vue de boucler sa signature. Et si les détails de cette proposition n’ont pas encore été divulgués, l’équipe de Pablo Longoria semble déterminé à finaliser cette affaire à zéro euro le plus rapidement possible. Les discussions se poursuivent entre les deux parties en vue d’aboutir à un accord.