OL Mercato : Un club inattendu fonce sur Thiago Almada

Le transfert définitif de Thiago Almada à l’OL ne semble plus possible faute de moyens financiers. Alors que le joueur appartenant à Botafogo veut rester en Europe, son ancien club en Major League Soccer (MLS) souhaiterait le récupérer.

Mercato : L’OL se désiste pour Thiago Almada, Textor attend des offres plus avantageuses

Prêté à l’OL gratuitement pendant le mercato hivernal, Thiago Almada est retourné à Botafogo, son club d’origine. John Textor, qui espérait recruter définitivement le meneur de jeu argentin pour le compte de l’Olympique Lyonnais, aurait décidé de le céder contre une autre offre plus avantageuse, vu la situation financière difficile du club rhodanien.

Pendant les 5 mois passés sous le maillot de Lyon, Thiago Almada a séduit des clubs en Europe grâce à sa participation à la Ligue Europa. Les représentants du champion du monde 2022 lui cherchent donc un nouveau club, de préférence en Espagne, tandis que John Textor attend une offre de plus de 27 millions d’euros pour signer son transfert.

Atlanta United FC veut récupérer son ancien joueur

Mais contre toute attente, c’est Atlanta United FC qui se manifeste pour rapatrier le milieu offensif de Botafogo. D’après les informations de RTI Esporte, le club de MLS souhaite récupérer son ancien joueur, qui lui a laissé d’excellents souvenirs.

En effet, Thiago Almada a joué avec le club du championnat nord-américain entre 2022 et 2024, et a marqué 26 buts et délivré 24 passes décisives en 83 matchs. C’est justement d’Atlanta United qu’il avait été transféré à Botafogo, au Brésil, en juillet 2024, contre 19,5 millions d’euros.

D’après le média brésilien, les négociations sont ouvertes entre le clan de l’international argentin (8 sélections) et le club de l’État de Géorgie. Si l’on en croit la source, les clubs en Europe ne s’activent pas encore, et cela pousse les représentants de Thiago Almada à prêter une oreille attentive à l’intérêt d’Atlanta, même si ce dernier privilégie une équipe européenne.