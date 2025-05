Mercato OL : Rudi Garcia, la raison secrète de son limogeage

Quatre ans après son départ de l’OL, Rudi Garcia révèle les raisons profondes de son limogeage, alors qu’il souhaitait poursuivre l’aventure à Lyon, après une belle campagne en Ligue des champions.

Mercato : Rudi Garcia voulait rester à l’OL toute sa carrière

Rudi Garcia est le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale de Belgique, depuis janvier 2025. Dans un entretien avecle journal Le Parisien, il est revenu sur son bref passage sur le banc de l’OL, entre octobre 2019 et mai 2021.

Liusez aussi : OL : Rayan Cherki règle ses comptes et lâche une bombe

À voir Mercato OM : Après Luis Henrique, un autre départ se précise

Il a confié au quotidien francilien qu’il souhaitait prolonger son aventure au club rhodanien lorsque son contrat a été écourté au bout de seulement 19 mois. « Lyon, j’aurais voulu y demeurer toute ma carrière », a-t-il déclaré.

Rudi Garcia révèle : « Junnho voulait mon poste »

Rudi Garcia avait été surpris par la décision de son limogeage, alors qu’il avait réussi à hisser l’Olympique Lyonnais jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions en 2020, en plein Covid, avec à la clé l’élimination de la Juventus et de Manchester City de Pep Guardiola.

Lisez aussi : Mercato OL : Rayan Cherki enfin prêt à dire oui au PSG

Mais avec du recul, il avoue que des personnes influentes de la direction du club, notamment Juninho, le directeur sportif d’alors, voulaient sa peau. « Ce n’était plus possible dans une ambiance viciée, avec un directeur sportif qui voulait mon poste. Donc, on me fait un faux procès. Avec un minimum d’objectivité, cette réputation ne résiste pas aux faits. Que dire de plus ? », a-t-il révélé.

À voir Mercato PSG: L’AS Monaco acte le départ de Maghnès Akliouche

En effet, le technicien français n’avait pas réussi à qualifier l’OL pour la Ligue des champions à l’issue de la saison 2020-2021. Lyon avait terminé à la 4e place de Ligue 1.